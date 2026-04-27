Сенегальський нападник, який незабаром завершить термін оренди в Німеччині, привернув увагу амбітного представника англійської Прем'єр-ліги.

Нападник лондонського Челсі Ніколас Джексон, який наразі виступає на правах оренди за Баварію, може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Раніше стало відомо, що мюнхенська Баварія прийняла рішення не викуповувати контракт сенегальського форварда у "синіх". За даними джерела, у послугах Джексона зацікавлений Ньюкасл. Стверджується, що "сороки" входять до списку головних претендентів на гравця, який після завершення сезону повернеться до Англії.

У сезоні-2025/26 24-річний Ніколас Джексон демонструє непогану результативність: він з'явився на полі у 29 матчах в усіх турнірах, відзначившись десятьма забитими м'ячами та чотирма асистами. Чинна угода форварда з лондонським клубом розрахована до 2033 року, а фахівці порталу Transfermarkt оцінюють вартість "лева Теранги" у 40 мільйонів євро.