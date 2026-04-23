Манкуніанці планують підписати щонайменше трьох гравців і посилити центр поля.
Сер Джим Реткліфф, Getty Images
23 квітня 2026, 12:56
Манчестер Юнайтед готується до активної літньої трансферної кампанії, в межах якої співвласник клубу сер Джим Реткліфф визначив ключові напрямки підсилення. Про це повідомляє The Athletic.
Головним пріоритетом для манкуніанців є центр поля. Керівництво клубу, зокрема Омар Беррада, Джейсон Вілкокс і Крістофер Вівелл, уже формують шортлист кандидатів. Серед них — півзахисник Брайтона Карлос Балеба, якого високо оцінюють за обсяг роботи, відбір м’яча та якість передач.
Також у сфері інтересів Манчестер Юнайтед залишаються Орельєн Чуамені з Реала Мадрид і Елліот Андерсон із Ноттінгем Форест. Клуб планує підписати щонайменше двох центральних хавбеків, які мають доповнити молодого Коббі Мейну, котрий близький до продовження контракту.
Для фінансування трансферів манкуніанці готові розлучитися з кількома гравцями, зокрема Мануелем Угарте. Також команду залишить Каземіро.
Окрім підсилення середини поля, Манчестер Юнайтед також розглядає варіанти для зміцнення оборони. Одним із кандидатів є захисник Тоттенгема Міккі ван де Вен, покликаний вирішити проблеми в центрі захисту на тлі травм Лісандро Мартінеса та Маттейса де Лігта.