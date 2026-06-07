Англія

Це рекордна угода в історії чемпіонату Швеції.

Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером АІКа Зейдоком Йоганном.

Угода з 18-річним нігерійцем розрахована до літа 2031 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила 21,5 мільйонів фунтів стерлінгів (25 млн євро).

Таким чином, ця угода встановила новий рекорд трансферів в історії чемпіонату Швеції. До цього рекорд утримував перехід Лукаса Бергваля з Юргордена до Тоттенгема за 20 млн євро.

Минулого сезону Йоганн провів 12 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав чотири результативні передачі.

За підсумками сезону Брайтон посів восьме місце в АПЛ та кваліфікувався у відбір Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що Брайтон відмовив Тоттенгему в трансфері захисника.