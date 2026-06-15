Англія

23-річного голкіпера розглядають як потенційну заміну Еміліано Мартінесу, за яким стежить Ювентус.

Астон Вілла продовжує моніторити ринок воротарів і звернула увагу на голкіпера італійської Парма та збірної Японії Дзіона Судзукі.

За інформацією джерел, скаути клубу відвідали матч за участю 23-річного воротаря у складі національної команди Японії проти Нідерландів (2:2) у рамках відбору до Чемпіонату світу 2026.

Повідомляється, що японський голкіпер входить до списку кандидатів на заміну основному воротарю Астон Вілли Еміліано Мартінес, інтерес до якого приписують італійському Ювентус.

Минулого сезону Судзукі провів 22 матчі, у шести з них зберіг ворота "сухими", пропустивши загалом 30 м’ячів.

У сезоні-2025/26 АПЛ Астон Вілла фінішувала на четвертому місці, а також стала переможцем Ліги Європи.