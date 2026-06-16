Англія

Марко Палестра зацікавив гранд чемпіонату Англії.

Два тижні тому Челсі контактував з агентом орендованого Кальярі правого півзахисника Аталанти Марко Палестри, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що клуб із Лондона цікавився умовами потенційного трансферу 21-річного італійця. За попередніми даними, за таланта, пов'язаного з нею розрахованим до кінця червня 2029 року контрактом, Аталанта просить 50-55 млн євро.

У той же час Палестра вже встиг домовитися про п'ятирічну угоду з Інтером, який шукає заміну Дензелу Думфрісу (має приєднатися до Реала Мадрид), але між пропозицією міланського гранда й очікуваннями клубу з Бергамо досі є різниця. Марко хотів би залишитися в Італії.

Протягом сезону-2025/26 фланговий півзахисник, спроможний діяти й праворуч в обороні, відзначився одним голом і чотирма асистами в 37-ми матчах Серії А за Кальярі. У березні 2026 року гравець дебютував за збірну Італії, взявши участь у двох матчах плейоф відбору ЧС.

Раніше повідомлялося, що Челсі також зацікавлений у трансфері флангового захисника Ньюкасл Юнайтед.