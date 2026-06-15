Англія

"Сороки" не планують продаж футболіста.

Захисник Ньюкасла Льюїс Голл може змінити клуб у літнє трансферне вікно та залишитися в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного англійця зацікавлений Челсі, за який футболіст виступав у період з 2021 до 2023 року.

Також зазначається, що керівництво "сорок" не планує продаж Льюїса цього літа.

Крім Челсі, який втратив свого захисника Марка Кукурелью, що перейшов до Реалу, гравцем цікавиться Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону Голл провів 47 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.