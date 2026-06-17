Англія

"Чайки" вирішили не форсувати переговори щодо 19-річного хорватського захисника Тоттенгема.

Брайтон найближчим часом не має наміру робити нову пропозицію щодо захисника Луки Вушковича з Тоттенгема. Про це повідомляє BBC.

Раніше Брайтон пропонував за Вушковича близько 35 мільйонів євро, але отримав відмову. Після узгодження переходу захисника Яна-Паула ван Гекке до Тоттенгема приблизно за 61 мільйон євро у пресі з'явилися припущення, що "чайки" знову спробують придбати 19-річного хорвата. За інформацією джерела, насправді ситуація виглядає інакше.

Минулий сезон центральний захисник провів в оренді в Гамбурзі, після чого повернувся до розташування Тоттенгема. Брайтон продовжує стежити за ситуацією навколо Вушковича, проте не збирається форсувати переговори.