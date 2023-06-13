Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Бундестім прокоментував матч.

Збірна України в рамках товариського поєдинку протистояла Німеччині в Бремені та втратила перевагу у два м'ячі, зігравши внічию.

Півзахисник німецької команди Йонас Гофманн дав коментар щодо матчу, відзначивши, що хотів би виграти.

"Ми були засмучені дуже, дуже непотрібними голами, які пропустили. Хотілося б виграти, але 3-3 – це непоганий результат за таких обставин", — наводить слова Гофманна Футбольний союз Німеччини.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд товариського матчу між збірними України та Німеччини.