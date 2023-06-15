Півзахисник дав свій коментар.
ТАРАС СТЕПАНЕНКО, GETTY IMAGES
15 червня 2023, 19:43
Тарас Степаненко відповів на запитання журналістів напередодні матчу проти Північної Македонії у відборі на Євро-2024.
Північна Македонія — Україна: де дивитись матч кваліфікації Євро-2024
"Я не грав персонально з Кімміхом зі збірною Німеччини, ми зараз не граємо індивідуально, маємо інший футбол.
Потрібно приділяти увагу таким футболістам, як Еліф Елмас у матчі із Північною Македонією".
Також Тарас Степаненко згадав попередній матч проти завтрашнього суперника:
"Я пам'ятаю попередній матч проти Північної Македонії, це був дуже тяжкий матч.
Ми вели у рахунку, у нас було більше гольових можливостей, але наприкінці гри ми не забили пенальті, суперник перехопив ініціативу та мав свої небезпечні моменти.
Північна Македонія — Україна: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2024
Наприкінці тієї гри нам трохи пощастило. Це хороша команда, ми серйозно готуємось до цієї гри.
Багато футболістів із тієї команди залишилися у нинішній збірній, вони грали за тією ж схемою, що і в останніх матчах", — сказав Тарас Степаненко на передматчевій прес-конференції.
Матч Північна Македонія — Україна пройде 16 червня о 21:45. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція.