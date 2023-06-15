Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник дав свій коментар.

Тарас Степаненко відповів на запитання журналістів напередодні матчу проти Північної Македонії у відборі на Євро-2024.

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"Я не грав персонально з Кімміхом зі збірною Німеччини, ми зараз не граємо індивідуально, маємо інший футбол.

Потрібно приділяти увагу таким футболістам, як Еліф Елмас у матчі із Північною Македонією".

Також Тарас Степаненко згадав попередній матч проти завтрашнього суперника:

"Я пам'ятаю попередній матч проти Північної Македонії, це був дуже тяжкий матч.

Ми вели у рахунку, у нас було більше гольових можливостей, але наприкінці гри ми не забили пенальті, суперник перехопив ініціативу та мав свої небезпечні моменти.

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Наприкінці тієї гри нам трохи пощастило. Це хороша команда, ми серйозно готуємось до цієї гри.

Багато футболістів із тієї команди залишилися у нинішній збірній, вони грали за тією ж схемою, що і в останніх матчах", — сказав Тарас Степаненко на передматчевій прес-конференції.

Матч Північна Македонія — Україна пройде 16 червня о 21:45. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція.