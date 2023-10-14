Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми емоціями після гри із Північною Македонією.
Сергій Ребров, УАФ
14 жовтня 2023, 18:33
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії (2:0).
"Я дуже вдячний хлопцям. Македонія створювала моменти, але я бачив, що гравці вийшли перемагати. Я вважаю, що сьогодні ми заслужено виграли.
Коли ми забили м'яч, гравці більше зосередилися на грі в обороні та не контролювали м'яч. Це заслуга Македонії, яка намагалася зрівняти рахунок і дуже добре, що ми вистояли.
Я маю претензії до оборони, але я завжди кажу, що на такому рівні грають найкращі гравці в Європі. Македонія дуже добре виступила наприкінці першого тайму — ми подивимося всі ці моменти, проаналізуємо їх і готуватимемося до наступної гри.
Були моменти як у нас, так і суперника. Якби забили другий м'яч, то було б спокійніше. Тим не менш, ми заслужили на перемогу. Це перемога для українського народу та для ЗСУ.
Ротація у матчі з Мальтою буде, але це також буде дуже важлива гра за три очки, як і ця. Подивимось на відновлення гравців, а там буде видно", — сказав Ребров в ефірі MEGOGO.
Раніше повідомлялося, що Судаков — найкращий гравець матчу між Україною та Північною Македонією за версію статистичних порталів.