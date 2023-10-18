Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Сергія Реброва здобула перемогу з рахунком 3:1.

Збірна України у досить напруженому матчі відбірного циклу Євро-2024 обіграла Мальту (3:1).

Статистичні портали WhoScored та SofaScore оцінили дії гравців у складі команди Сергія Реброва.

Мальта — Україна. Наші оцінки

Найкращим гравцем був визнаний вінгер Михайло Мудрик, який отримав оцінки 8,3 та 7,9 балів відповідно.

За 90 хвилин на полі вінгер "синьо-жовтих" забив гол, заробив пенальті, який реалізував Артем Довбик, завдав п'ять ударів по воротах (3 точні), зробив 69 дотиків м'яча, віддав 29 точних передач (83%), у тому числі одну ключову, заробив п'ять фолів та чотири рази відібрав м'яч.

Водночас найгіршим гравцем збірної України став воротар Анатолій Трубін, який пропустив один м'яч. Його оцінки – 5,5 та 6,0.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мальта – Україна.