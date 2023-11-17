Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український хавбек поділився своїми думками після спарингу з Лехією.

Півзахисник збірної України Олександр Піхальонок прокоментував товариський матч із польською Лехією (2:0), який пройшов за зачиненими дверима і в якому він відзначився голом.

"Сильний дощ був, поле дуже важке. Але все одно треба виходити, награвати комбінації – те, що нам і вдавалося.

Потім будемо розбирати на теорії, що і як у нас було. Я вважаю, що будемо вже на теорії розглядати, що саме хотів Станіславович. Будемо дивитися.

Триває підготовка до Італії. Треба бути готовими не тільки тактично, але й фізично. Готуємось на максимум можливостей.

Мій гол? Спрацював на добиванні коли воротар відбив перед собою", — сказав Піхальонок в інтерв'ю УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.