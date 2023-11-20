Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вадим Костюченко поділився своїми думками перед вирішальним матчем збірної України проти Італії у відборі Євро-2024.

Перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко прокоментував майбутній вирішальний поєдинок збірної України проти Італії у відборі Євро-2024.

"Це дуже важливий матч для нашої національної команди, вирішується доля прямої путівки на Євро від групи С, тому ажіотаж серед уболівальників ще більший. Хоча у випадку нехай і номінально домашніх поєдинків головної команди країни, які через повномасштабну війну проходять у різних європейських містах, інтерес до збірної завжди високий. Тому трибуни в Леверкузені будуть заповнені вщерть. Кожен із наших уболівальників отримає прапор. Десятки тисяч таких прапорів забарвлять БайАрену в національні кольори України і створять справді домашню атмосферу, що дуже важливо для футболістів і, сподіваюся, лише додасть їм сил у цьому відповідальному матчі.

Наш гімн завжди звучить по-особливому, але цього разу енергетикою нескореності його наповнить особливий виконавець. Це наш оперний співак Сергій Іваничук, історія якого вразила Україну й весь світ. Отримавши пʼять кульових поранень, він зумів вижити. Це людина неймовірної сили духу й відданості рідній країні. Сергій навчався в Італії, але не зміг продовжувати навчання, коли почалося повномасштабне вторгнення рашистів. Він повернувся в Україну, займався волонтерською діяльністю, допомагав людям, які постраждали від агресора, зокрема в організації евакуації із зони бойових дій у Харківській та Сумській областях.

Україна — Італія. Напередодні

Під час одного з виїздів отримав пʼять кульових поранень від ворожої ДРГ. Перебував на межі життя і смерті, але переміг, тому що є українцем із нескореним духом. Зараз він продовжує лікування в Німеччині і, на щастя, зберіг можливість співати, хоча має поранену легеню. Він постійно проводить благодійні концерти та інші заходи, допомагаючи збирати кошти на волонтерські потреби, загалом — уже більше €2 млн.

УАФ продовжує співпрацю з родинами загиблих захисників України, якими опікується фонд Трибуна Героїв. Як і на попередні домашні поєдинки, ми запросили їх і на матч зі збірною Італії. Для нас це велика честь, а для близьких загиблих воїнів — важлива соціальна підтримка, психологічна реабілітація й можливість повболівати за улюблену команду.

Крім того, на грі будуть воїни, які проходять лікування та реабілітацію в Німеччині. Кожному із цих хоробрих людей, які пережили важкі випробування на фронті, зараз також потрібна наша підтримка. Кожен такий виїзд на поєдинок збірної для них — це яскрава подія в житті, і ми радо допомагаємо організувати її для них. І це лише мала частка того, що ми можемо для них зробити.

Хто виводитиме наших футболістів на поле БайАрени? Це діти наших військових і діти переселенців, які змушені були тікати із зони бойових дій. Уявляю, які емоції будуть переповнювати їх у момент виходу на поле, і від цього стає особливо радісно. Ці діти зіткнулися з великим випробуванням у такому маленькому віці й потребують особливої уваги. Звичайно, для них ця подія буде незабутньою. Можливо, когось це надихне на майбутню футбольну кар’єру, і він чи вона згадуватиме про це в інтерв’ю для багатомільйонної аудиторії.

Караваєв не потрапив до заявки збірної України на матч проти Італії

Номінально домашні матчі збірної у різних містах Європи? По-перше, це допомагає нам залучати додаткову підтримку для фонду United24, який спрямовує отримані кошти, зокрема, на відбудову України. По-друге, це можливість охопити якомога більшу кількість наших уболівальників, які проживають у різних куточках Європи. Існує велика кількість переселенців, які тимчасово залишили Україну після 24 лютого 2022 року. Звичайно, серед них багато уболівальників, і далеко не всі можуть собі дозволити поїздку на поєдинок національної збірної в іншу країну. Тому організація матчів у різних містах Європи — це додатковий об’єднуючий інструмент для мільйонів українців. Звісно, своє значення мають і логістичний та організаційний фактори, які також потрібно враховувати у випадку кожного номінально домашнього поєдинку. Потрібно розуміти, що організація матчу за кордоном пов’язана із суттєвими складнощами, які потрібно враховувати й вирішувати.

Нагадаю, що національна збірна вже проводила свої офіційні домашні поєдинки в Польщі, Чехії, Словаччині. Ми вдячні за це урядам, національним асоціаціям і народам цих країн-друзів. Зараз ми щиро дякуємо уряду Німеччини, Німецькому футбольному союзу, футбольному клубу Баєр та місту Леверкузен — за гостинний прийом, за сприяння й допомогу у проведенні надважливого для нас матчу зі збірною Італії", - наводить слова Костюченка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.