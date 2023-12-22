Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Суперником "синьо-жовтих" буде Ізраїль чи Ісландія.

Стало відомо, де збірна України проведе свій перший номінально домашній поєдинок у 2024 році. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Матч пройде 26 березня у польському місті Вроцлав на стадіоні Тарчінський Арена Вроцлав.

"На жаль, через війну з рф міжнародні футбольні матчі на території України організовувати не можна. Тому президія УАФ після консультацій із тренерським штабом зупинила свій вибір на польському Вроцлаві. На наше рішення серед інших факторів вплинув досвід організації в цьому місті поєдинку відбору Євро-2024 Україна — Англія, який відбувся там 9 вересня 2023 року. Заповнені трибуни 45-тисячного стадіону емоційно підтримували збірну України, яка зіграла з лідером групи внічию — 1:1. Сподіваюся, й у березні наступного року збірна України здобуде у Вроцлаві результат, який всіх нас задовольнить", — сказав перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

Нагадаємо, 21 березня 2024 року Україна зіграє у півфіналі плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

26 березня відбудеться фінал, у якому переможець пари Боснія і Герцеговина – Україна прийме команду іншого півфіналу між збірними Ізраїлю та Ісландії.

Таким чином, суперником команди Сергія Реброва стане збірна Ізраїлю чи Ісландії.

Переможець плей-оф отримає путівку на Євро-2024, що пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Якщо Україна зможе подолати плей-оф, то у груповому етапі Євро-2024 зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.