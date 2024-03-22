Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український форвард очікувано набрав найбільшу кількість голосів.

У рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України у гостях здобула непросту перемогу над Боснією і Герцеговиною з рахунком 2:1 та отримала можливість позмагатися за путівку до Німеччини у вирішальному раунді проти Ісландії (26 березня).

За підсумками матчу з боснійцями, редакція Football.ua провела опитування серед своїх читачів, щоб визначити найкращого гравця української команди у минулому поєдинку.

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Так, найкращим футболістом збірної України у матчі з БіГ став форвард Роман Яремчук, який вийшов на заміну на 81-ій хвилині, після чого зрівняв рахунок та асистував Артему Довбику в моменті з другим голом "синьо-жовтих". Нападник Валенсії набрав 63,1% голосів.

Другим у голосуванні став вінгер Михайло Мудрик із 10%, тоді як трійку лідерів замкнув голкіпер Андрій Лунін, який набрав 5,3%.

Дивитися відео голів та огляд матчу Боснія і Герцеговина — Україна ви можете на Football.ua.