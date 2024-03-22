Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Центрфорвард ще раз прокоментував результат поєдинку з БіГ.

Центральний нападник збірної України Роман Яремчук висловився щодо матчу проти Боснії і Герцеговини, передає офіційний сайт УАФ.

Боснія і Герцеговина — Україна 1:2 Відео голів та огляд матчу 21.03.2024

У півфінальному поєдинку плей-оф відбору Євро-2024 з боснійцями 28-річний представник Валенсії відзначився голом і асистом після виходу на поле з лави запасних.

"Було складно ввійти у гру. Але добре, що все так закінчилося. Радий у доброму гуморі вирушити до Польщі й готуватися до наступного матчу. Гадаю, часу на відновлення буде достатньо. Ми всі — професіонали, дивимося тільки вперед", — заявив Яремчук.

За версією читачів Football.ua саме Роман став найкращим гравцем збірної України у матчі проти БіГ. Також зазначимо, що нападник увійшов до топ-5 бомбардирів української національної команди.

Нагадаємо, раніше Яремчук вже ділився враженнями від вчорашньої зустрічі.