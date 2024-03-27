Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Капітан збірної Ісландії поділився своїми емоціями після гри з Україною.

Вінгер та капітан збірної Ісландії Йоганн-Берг Гудмундссон прокоментував поразку своєї команди у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти України.

"Дуже важко змиритися з поразкою, особливо з огляду на те, що після першого тайму ми вигравали. Потім залишилося 45 хвилин, але ми пропустили дурний гол. Ми опускалися далеко назад і, звичайно ж, намагалися захищатися.

Перший м'яч Україна забила після звичайної контратаки. Циганков дуже добре влучив по м'ячу. Ми мали б уникати таких моментів, але іноді футбол буває саме таким. Другий гол... Мудрик завершив красиво, але в нас були футболісти, які мали б йому завадити. Втім, вони цього не зробили.

Часто були моменти, коли ми могли зіграти трохи краще. У такій грі, особливо за рахунку 1:0, складно не ризикувати. Іноді це доводиться робити, але, можливо, ми зробили недостатньо для успіху", — наводить слова Гудмундссона MBL.is.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Ісландія ви можете на Football.ua.