Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ісландський хавбек поділився своїми думками після гри з Україною.

Вінгер збірної Ісландії Йон Дагур Торстейнссон прокоментував поразку своєї команди у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти України (1:2).

"Наскільки сумно це буває, я не знаю, як це краще описати. Під час гри мені здавалося, що я мало пам'ятаю.

Я переглядав моменти, але Лунін наче прочитав мене. Він завжди був поряд. Мені важко сказати.

Перший гол виглядав безглуздо і він змінив гру. Ми все ще були у грі з рахунком 1:1. Потім був другий гол і ми витратили багато сил, намагаючись утримати позицію. Це все змінило.

Чи була це найважча поразка у кар'єрі? Сто відсотків", — наводить слова Торстейнссона Visir.is.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Ісландія ви можете на Football.ua.