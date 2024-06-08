Український форвард забив єдиний м'яч у складі команди Сергія Реброва.
Артем Довбик, УАФ
08 червня 2024, 10:22
У товариському матчі напередодні Євро-2024 збірна України поступилася національній команді Польщі (1:3).
Після завершення цього контрольного матчу на нашому сайті з'явилося опитування, в якому редакція Football.ua пропонувала своїм читачам визначити найкращого гравця у команді Сергія Реброва проти польської збірної.
Польща — Україна. Наші оцінки
Так, за результатами голосування, найкращим гравцем збірної України у матчі проти Польщі став нападник Артем Довбик, який набрав 47,9% голосів. Другим став півзахисник Руслан Маліновський – 9,4%, а трійку найкращих замкнув воротар Георгій Бущан – 8,9%.
Результати голосування на Football.ua:
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Польща – Україна.