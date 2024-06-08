Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український форвард забив єдиний м'яч у складі команди Сергія Реброва.

У товариському матчі напередодні Євро-2024 збірна України поступилася національній команді Польщі (1:3).

Після завершення цього контрольного матчу на нашому сайті з'явилося опитування, в якому редакція Football.ua пропонувала своїм читачам визначити найкращого гравця у команді Сергія Реброва проти польської збірної.

Польща — Україна. Наші оцінки

Так, за результатами голосування, найкращим гравцем збірної України у матчі проти Польщі став нападник Артем Довбик, який набрав 47,9% голосів. Другим став півзахисник Руслан Маліновський – 9,4%, а трійку найкращих замкнув воротар Георгій Бущан – 8,9%.

Результати голосування на Football.ua:

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Польща – Україна.