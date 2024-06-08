Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник польської збірної поділився своїми думками після гри з Україною.

Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробєж прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти України (3:1) напередодні Євро-2024.

"Сам матч для нас розпочався добре, якщо не рахувати, звичайно, травми Аркадіуша Міліка.

У нас було кілька моментів, ми змогли забити три голи, але нам не вистачало володіння м'ячем. Українська команда нас трохи підломила, але наша відповідь була гарною.

Після перерви у нас була можливість знову забити, але нам це не вдалося, але ми добре відреагували, і побачили, що гру можна і потрібно покращувати", — наводить слова Пробєжа прес-служба Польського футбольного союзу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Польща – Україна.