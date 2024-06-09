Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець "синьо-жовтих" ще раз поділився своїми думками щодо поєдинку.

Центральний нападник збірної України Артем Довбик висловився щодо результату виїзного товариського матчу проти збірної Польщі, передає офіційний сайт УАФ.

Польща — Україна 3:1 Відео голів та огляд матчу 07.06.2024

За підсумками контрольного поєдинку у Варшаві 26-річного гравця Жирони визнали "Левом матчу". Він також був найкращим виконавцем за версією читачів Football.ua.

"Я дуже вдячний уболівальникам, адже це моя перша нагорода "Лев матчу". Сподіваюся, що не остання. Мій гол? Була контратака, і Руслан Маліновський віддав гарну передачу. Я її прийняв, змістився й пробив, бо встиг побачити, що польський голкіпер трохи вийшов із воріт. Добре влучив і забив", — сказав Довбик.

Він також поділився своїми емоціями від невдачі в товариському матчі проти поляків.

"Трагедії з поразки від Польщі робити не треба. Зараз усі збірні знаходяться у стадії підготовки до Євро, і навіть збірна Англії програла на Вемблі. Є над чим поміркувати й нам, і тренерському штабу. Я вважаю, що генеральна репетиція до чемпіонату Європи в нас ще попереду", — зазначив Артем.

Раніше центрфорвард "синьо-жовтих" заявив, що поєдинок із Польщею "можна занести в актив", додавши, що команді ще є над чим працювати.

До старту чемпіонату Європи збірна України проведе ще один товариський матч. У вівторок, 11 червня, колектив Сергія Реброва гостюватиме в збірної Молдови.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).