Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за понеділок, 17 червня.

У понеділок, 17 червня, у рамках четвертого ігрового дня першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбулися три матчі.

Football.ua розповість про головні події цього понеділка, також порадувавши цікавими фактами про поєдинки.

Результати та огляди матчів

16:00 Румунія — Україна 3:0

19:00 Бельгія — Словаччина 0:1

22:00 Австрія — Франція 0:1

Турнірне становище в групах

Розчарування дня — збірна України

Збірна України вважається фаворитом на те, щоб вийти з групи з другого місця. Перші, звісно, бельгійці. І тут таке...

"Синьо-жовті" з тріском провалили гру першого туру, поступившись із рахунком 3:0. Тільки біль і розчарування. Ба більше, Україна зазнала найбільшої поразки за весь час участі на чемпіонатах Європи.

Попередня найбільша поразка на Євро на груповому етапі — 0:2.

Дуже сподіваємося, що це стане "холодним душем" для колективу Сергія Реброва, і більше такого не станеться.

Невдача дня — збірна Бельгії

Збірна Бельгії є фаворитом групи, де виступає збірна України, проте теж сенсаційно поступилася своєму опонентові.

Але ж моменти були. І два голи, які, щоправда, були з офсайду.

Чи заслужили бельгійці на поразку? Напевно, ні. Але збірна Словаччини боролася до кінця, боролася з усіх сил, і можна лише похвалити їхню волю до перемоги.

Цікаво, що в першому турі всі фаворити групи E виключно програвали.

Відкриття дня — технологія визначення, чи торкнувся м'яч руки

На чемпіонаті Європи з футболу 2024 року вперше показали під час трансляції роботу технології, за допомогою якої можна визначити, чи торкався хто-небудь із гравців м'яча рукою.

Під час матчу групового етапу між збірними Бельгії та Словаччини (0:1) VAR скасував гол нападника бельгійської команди Ромелу Лукаку.

Під час атаки футболіст збірної Бельгії Лоїс Опенда допустив дотик до м'яча рукою. Під час перегляду відеоповтору в трансляції показали графік, схожий на ЕКГ. Він показує відхилення м'яча після торкання рукою.

Усередині м'яча знаходиться 14-грамовий датчик, який фіксує будь-який дотик — через це м'яч потрібно заряджати від розетки, тому що датчик працює від акумулятора.

Безглуздість дня — жовта картка Мбаппе

Під час матчу Австрія — Франція стався інцидент: Кіліан Мбаппе залишив межі поля через травму, після чого повернувся без дозволу арбітра й одразу сів на газон. Як результат — одразу отримав жовту картку від арбітра. Необов'язкове попередження, якого можна було уникнути.

Але найголовніше інше. Схоже, француз зламав ніс. У будь-якому разі, сподіваємося, що це не вплине на його участь у наступних матчах — Євро-2024 і збірній Франції потрібен Кіліан.

Цікаві факти

Дідьє Дешам здобув соту перемогу на чолі збірної Франції. Французька команда обіграла команду Австрії з рахунком 1:0 у першому турі групового етапу Євро-2024. Ця перемога стала ювілейною для команди під керівництвом Дешама — на її рахунку також 30 нічиїх і 24 поразки. Дідьє є рекордсменом серед тренерів збірної Франції за кількістю перемог — друге місце ділять Мішель Ідальго і Раймон Доменек (по 41).

Кіліан Мбаппе не забив жодного гола на чемпіонатах Європи. Франція обіграла Австрію (1:0) у 1-му турі Євро-2024. Кіліан Мбаппе провів 4 матчі у складі французької збірної на Євро-2020 і одну гру в рамках нинішнього турніру. Форвард не забив жодного разу за 5 матчів. На Євро-2020, що проходив 2021 року, Мбаппе зробив 1 результативну передачу: проти Швейцарії в 1/8 фіналу.

Олів'є Жиру зіграв на 7-му великому турнірі зі збірною Франції. Нападник Лос-Анджелеса вийшов на заміну в кінцівці матчу 1-го туру групового етапу проти Австрії (1:0). Євро-2024 став для Жиру четвертим чемпіонатом Європи. Форвард також взяв участь у трьох чемпіонатах світу. Жиру став лише четвертим гравцем в історії Франції, який зіграв на семи чемпіонатах Європи та світу — до нього це вдалося лише Ліліану Тюраму, Тьєррі Анрі та Уго Льорісу. У віці 37 років і 261 дня Жиру став найстаршим гравцем, який виступав за Францію на великих турнірах, випередивши Стіва Манданда (37 років і 247 днів).

У старті Словаччини на матч із Бельгією вийшли три гравці віком 35 років і старші. У першому турі групового етапу Євро-2024 Словаччина обіграла Бельгію з рахунком 1:0. У стартовому складі гру розпочали 35-річний Мартін Дубравка та 37-річні Петер Пекарик і Юрай Куцка. Словаччина стала лише другою збірною за всю історію чемпіонатів турніру, яка випустила в стартовому складі трьох гравців віком від 35 років. До них це зробила лише Франція на Євро-2008 — тоді в матчах проти Нідерландів і Румунії зіграли Грегорі Купе, Клод Макелеле і Ліліан Тюрам.

Словаччина вперше в історії обіграла збірну з топ-3 рейтингу ФІФА. У 1-му турі групового етапу Євро-2024 словаки перемогли Бельгію (1:0), яка наразі посідає 3-тю сходинку у світовому рейтингу. Словаччина посідає в рейтингу ФІФА 48-ме місце. Збірна Словаччини здобула лише третю перемогу на чемпіонатах Європи — раніше команда обігравала тільки росію на Євро-2016 і Польщу на Євро-2020.

Ромелу Лукаку жодного разу не забив на ЧС-2022 і Євро-2024. На двох останніх міжнародних турнірах форвард збірної Бельгії провів 3 матчі, не забивши жодного гола. У матчі групового етапу Євро-2024 проти збірної Словаччини (0:1) Лукаку відіграв усі 90 хвилин і завдав 3 удари по воротах, двічі потрапивши у ворота. Зазначимо, що в цьому матчі після перевірки ВАР було скасовано два голи Ромелу — через офсайд та ігри рукою Лої Опенда. При цьому в кваліфікації Євро-2024 Лукаку забив 14 голів у 8 матчах, забиваючи в середньому кожні 39 хвилин на полі. У матчі зі Словаччиною показник очікуваних голів (xG) Лукаку склав 0,82. У всієї словацької збірної — 0,59.

Доменіко Тедеско зазнав першої поразки на чолі збірної Бельгії. "Червоні дияволи" поступилися збірній Словаччини в першому турі групового етапу Євро-2024 з рахунком 0:1. Тедеско очолив збірну Бельгії в лютому 2023 року.

Розклад матчів наступного ігрового дня

Побачимося вже завтра! Слідкуйте за перебігом подій чемпіонату Європи-2024 в Німеччині на Football.ua.