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Читатель Football.ua Глеб Скрипченко подготовил материал к 110-летию Джимми Мерфи.

История каждого клуба имеет своих героев, а проще сказать – своих выдающихся личностей, которые так или иначе повернули развитие его истории. Да что там каждого клуба – история каждой цивилизации, страны или города всегда имеет тех, кого даже после их смерти ещё долгие годы, а то и века, славят в различных одах.



Клуб Манчестер Юнайтед – воистину велик, и имеет множество легенд, запечатлённых в памяти поклонников “красных дьяволов”. Но есть один человек, который не просто сделал для МЮ много, как его босс и соратник Мэтт Басби, позднее Сэр Алекс Фергюсон, или же различные футболисты – от Бобби Чарльтона и Джорджа Беста до Райана Гиггза и Уэйна Руни. Он сделал всё и даже больше для того, чтобы МЮ существовал, когда команда переживала самые трагичные страницы в своей легендарнейшей истории.

Ты помнишь, как всё начиналось?



Родился Мёрфи 8 августа 1910 года в валлийской деревне Тон-Пентр, находящейся в Ронта в округе Ронта-Кинон-Таф. Рос он в глубоко верующей католической семье, следствием чего стала игра на церковном органе, которая, правда, не затянулась на долгие годы (несмотря на то, что Мерфи по происхождению ирландец, чьи родители просто переехали в Уэльс, оставался религиозным человеком на протяжении всей жизни).



В один момент у Джимми появилась настоящая страсть — футбол, в который в Британии уже играли во всю. В 1924-ом году он сыграл в Кардиффе за школьную сборную Уэльса против английских сверстников, а в 1928-ом в возрасте 17 лет подписал свой первый профессиональный контракт, став игроком Вест Бромвич Альбион — главного клуба в своей игровой карьере.



В составе “дроздов” Джимми отыграл добротные 10 лет. Он был настоящим бойцом, который на поле рвал и метал, не позволяя себе уступить сопернику хоть один мяч. Английский писатель Гордон Бёрн в своей книге “Бест и Эдвардс” рассказывает, что воинственный и энергичный Джимми Мёрфи за жёсткие подкаты и самоотверженность заработал в Вест Бромвиче прозвище “Капкан”.



Интересный факт: за всю карьеру он не забил ни одного мяча! Да, Мёрфи играл полузащитника оборонительного плана, но ведь и результативность в те годы была такая, что нашим временам и не снилось, а ВБА это касалось в особенности – что уж говорить, если, например, в сезоне 1936/1937 Вест Бромвич, заняв 16 место из 22, забил аж 77 мячей в 42 матчах, что, к примеру, на 19 больше, чем смог отправить в сетку ворот соперников финишировавший вторым Чарльтон Атлетик! А в следующем сезоне, в котором “дроздов” уже ожидало последнее место и вылет, они забили 74, что на 2 больше, чем у занявшего второе место Вулверхэмптона (к слову, принципиального соперника ВБА по одному из старейших английских и вообще футбольных дерби — “дерби Чёрной страны”! Никакого расизма, это так регион на западе Англии называется!). То есть, команда была результативной, но Мёрфи это не касалось. Что ж, у легенды Эвертона Тони Хибберта был достойный “идейный предок”!



В чемпионате команда тогда не была на первых ролях, и единственным трофеем Мёрфи-игрока стал Кубок Англии 1930/1931 – правда, в решающем матче против Бирмингем Сити, выигранном 2:1 благодаря дублю Уильяма Ричардсона, Джимми на поле не появился (та и вообще в том сезоне вышел на поле лишь дважды, молод был!). К слову, именно в том году ВБА завоевал для себя и возвращение в Первый дивизион.



Всего за 10 лет карьеры в Вест Бромвиче Мёрфи вышел на поле 223 раза.





Выступал Джимми и за сборную родного Уэльса, проведя 15 матчей и забив голы в количестве меньше одного. Правда, сборная этой страны тогда участия нигде не принимала – что уж говорить, даже сама Англия первые мировые первенства снисходительно игнорировала, а одни из “младших братьев” и подавно.



“Не было бы счастья, да несчастье помогло”, или как война двух легенд свела



После десятка лет в стане “дроздов” Джимми перешёл в Суиндон Таун, в составе которого успел выйти на поле лишь четырежды (снова ни разу не забив, как Вы понимаете), а затем… Вы знаете, что было затем, хотя Первый дивизион в Англии остановили чудовищно рано – ведь немецкие бомбардировки британских городов первый раз случились аж в 1940-ом, а об отмене футбола его родоначальники объявили уже 3-го сентября 1939 года, когда Англия и Франция объявили немцам войну. Хотя, что интересно, некоторые английские лиги сезон 1939/1940 доиграли, а итальянцы, к примеру, продолжали играть до самого конца даже розыгрыш 1943/1944, и это с немецкими войсками в своей стране! Ну а Мёрфи в годы войны поигрывал разве что в военной сборной Британии.



Кстати, об Италии. Эта страна появилась в нашем повествовании вовсе не случайно. Во время войны Мёрфи служил в Северной Америке в составе Королевской артиллерии и получил звание сержанта в итальянском городе Бари в 1945 году. На Аппенинском полуострове он некоторое время тренировал армейскую футбольную команду, и именно тогда ему было отведено познакомиться с Мэттом Басби – тем самым в будущем легендарным тренером МЮ, который в бытность игроком успел повыступать за Манчестер Сити и Ливерпуль! Сейчас бы такая головоломка звучала максимально “предательски”.



Басби во время войны служил в Королевском пехотном полку Ливерпуля, и когда Мёрфи произносил речь перед отрядом бойцов, готовившихся к футбольному матчу с итальянцами, Басби увидел в нём человека, способного вдохновлять и восхищать других. Это послужило началом их совместного тернистого пути в Манчестер Юнайтед, куда Басби был приглашён на роль тренера уже в том таки 1945-ом году. Путь этот продлился 25 лет (Мёрфи присоединился к работе в МЮ в 1946-ом), и за этот период они пережили вместе победы и поражения, слёзы радости и слёзы печали, а что самое главное и страшное – смерть. Смерть тех, кого они вырастили как футболистов (а некоторых и как людей) своими руками…





“Малыши Басби” и самый чёрный день в истории великого клуба



Мёрфи обладал настоящим даром работы с молодёжью. Помимо основного состава на его плечах были юниоры, во главе которых он выиграл пять розыгрышей Кубка Англии среди молодёжных составов подряд – рекорд, который побить так никто и не смог. Он растил футболистов словно отец. Та легендарная команда уже основного состава МЮ, прозванная “Малышами Басби”, имела полное право носить имя и “Малышей Мёрфи”.



Но что поделать — груз “главного” Мёрфи брать не хотел, ибо предпочитал тренировать, не нагружая себя при этом никакими организационными проблемами. Первые успехи с главной командой не заставили долго ждать – Кубок в 48-ом (в финале со счётом 4:2 был обыгран Блэкпул), чемпионство в 52-ом, а затем два подряд в 56-57.



И настал день, когда манкунианцы отправились в столицу Югославии – Белград…



Сам Мёрфи на матч с Црвеной Звездой, проходивший в рамках ¼ Кубка европейских чемпионов, не поехал. Причина тому – совмещение работы в МЮ с работой в сборной родного Уэльса. Именно тогда валлийцы гарантировали себе первый в истории выход на Чемпионат мира, попав на Мундиаль 1958. Кстати, тот выход подопечных Мёрфи на мировое первенство – это вообще отдельная история, и случилась она лишь по очень случайному стечению обстоятельств, которое состояло в том, что Индонезия, Судан и Египет, а когда очередь дошла до европейцев, – то и Бельгия, по политическим мотивам отказались играть против Израиля. А Уэльс сыграл, и победил по 2:0 в обоих матчах.



Занятость делами своей сборной и спасла Мёрфи от возможности оказаться в том страшном сне. После победы над чемпионами Югославии 2:1 на своём поле, “красные дьяволы” расписали с ними боевую ничью 3:3 на выезде (к слову, на стадионе заклятых врагов Црвены Звезды – Партизана, ибо “армейская” арена в те времена, в отличие от наших, была попросту более вместительной. Знаменитая “Маракана” “звездашей” тогда ещё не была даже построена).

6 февраля 1958 года стало самой трагичной датой в истории МЮ. Во время пересадки в Мюнхене, авиалайнер разбился после третьей попытки взлёта. Всего погибло 23 человека, из которых восьмеро – футболисты (Джефф Бент, Роджер Берн, Эдди Колман, Марк Джонс, Дэвид Пегг, Томми Тейлор, Лиам Уилан и Дункан Эдвардс, скончавшийся через 15 дней в мюнхенской больнице) и трое – тренеры (Уолтер Крикмер, Том Карри, Берт Уолли – близкий друг и соратник Басби и Мёрфи, именно он стоит рядом с ними на фото, крайний справа). Сам Басби в авиакатастрофе выжил, но затем долгое время находился в больнице.

Спустя годы Мёрфи поделился своими воспоминаниями с The Guardian по поводу того страшного дня: “Я утомился с дороги и решил выпить немного скотча (прим. — шотландского виски). Альма Джордж – секретарь Мэтта – зашла и рассказала о крушении самолёта. Я не обратил внимания, лишь налил ей тоже немного и продолжил пить свой скотч. Альма сказала: "Кажется, Вы меня не поняли, самолёт упал. Многие погибли". Она была права, я не понимал. Сказав третий раз о катастрофе, она начала плакать. Спустя несколько минут слова Альмы стали доходить до меня. Я зашёл в свой кабинет и тоже заплакал”.



"Красные дьяволы", восставшие из пламени смерти



После этого Мёрфи вместе с семьями погибших и пострадавших отправился в Мюнхен, а вернувшись – занялся возрождением МЮ из пепла в прямом и переносном смысле, работая по 20 часов в день. Ближайший матч с Вулвэрхемптоном был перенёсен, а на следующие игры Мёрфи банально искал состав, дабы было кому выйти на поле.



Много футболистов других команд в те дни было готово предоставить манкунианцам руку помощи – но у МЮ банально не было денег на зарплаты. Да что на зарплаты – на простые организационные расходы. “Красные дьяволы” взяли трёх игроков в аренду, а в основе своей – играли ещё более молодым составом, чем до трагедии. Вот так вот судьба заставила Мёрфи, который всегда любил только тренировать, заниматься и всей постановкой процесса в клубе.

Не обращая внимания на летящие со всех сторон уговоры, Мёрфи даже думать не хотел о возможности полностью распустить МЮ. Он продолжал повторять, что этот легендарный клуб будет жить.





“Будущее? Это будет долгая, тяжёлая борьба. Но игра должна продолжаться в честь всех, кто покинул нас, сделав всё, чтобы имя Манчестер Юнайтед стало одним из передовых в мире футбола. Мэтт, я молюсь, скоро вернётся. Вскоре известное всему миру партнёрство Басби и Мёрфи будет воссоединено. Скоро мы снова будем работать вместе для величайшего клуба в мире. Мы сделали это один раз. Мы сделаем это снова в память о тех замечательных "красных дьяволах", которых, к сожалению, больше нет с нами”.

В чемпионате команда финишировала на девятой строчке, в КЕЧ вылетела уже в полуфинале от Милана, героически выиграв на “Олд Траффорд” первую игру со счётом 2:1, но уступив на севере Италии 0:4. Ну а в Кубке Мёрфи смог сотворить настоящее чудо, выведя команду в финал, где она, правда, уступила Болтону со счётом 0:2.

Свой первый трофей после трагедии манкунианцы выиграли 5 лет спустя, в финале всё того же Кубка страны переиграв со счётом 3:1 Лестер. А в 1965 и 1967 годах МЮ выиграл и чемпионские титулы. Результат, которого не ожидал никто. Главной звездой той команды был Бобби Чарльтон – к слову, из поколения “малышей Басби” именно он играл дольше всех – до самого 1973-ого года, то есть оставался в команде ещё 2 года после ухода знаменитого тренерского дуэта.

В Кубке чемпионов “красные дьяволы” были близки к успеху в 1966-ом, но англичане в полуфинале сенсационно уступили белградскому Партизану – кстати, первый матч игрался на том стадионе, где знаменитые “Малыши” приняли свой последний бой…



После ответой игры с “гробарями” Басби в раздевалке плакал, и называл этот вылет “самой низкой точкой существования МЮ со времён Мюнхенской авиакатастрофы”, а также заявил: “теперь мы никогда не выиграем Кубок Европы”. Однако, через 2 года после той неудачи, и через 10 после Мюнхена, МЮ под его с Мёрфи руководством таки выиграл главный турнир континента.

В 1968 на Уэмбли в финальном матче со счётом 4:1 в дополнительное время была разгромлена Бенфика, на которую уже было нанесено “проклятие Беллы Гуттмана”. В той команде уже феерил и прекрасный Джордж Бест, тогда ещё не страдающий от хронического алкоголизма. Помимо него в финале голом отметился нынешний ассистент тренера Манчестер Сити (да-да!) Брайан Кидд, а Бобби Чарльтон – дублем. Кстати, помимо Чарльтона в той игре принимал участие ещё один игрок, выживший в 1958-ом – центральный защитник Билл Фоулкс.







Конец



В 1971-ом Басби и Мёрфи покинули тренерские посты, однако оба остались в клубе на различных должностях (Басби даже успел побыть его президентом). Скончался Мёрфи в ставшем ему родным Манчестере 14 ноября 1989 года.



“Никто за пределами клуба никогда не узнает, насколько он важен для нашего успеха. Эта новость разрушила меня. Мы с Джимми работали вместе, чтобы принести величие Манчестер Юнайтед. Он был моим лучшим другом, и, хотя мы оба вышли на пенсию довольно давно, мы продолжали встречаться почти ежедневно” - сказал опустошённый сэр Мэтт Басби, переживший Мёрфи чуть более чем на 4 года, реагируя на смерть валлийца.



“Я научился многому у Мэтта Басби и Альфа Рэмзи, но всем, чего достиг, я обязан одному человеку — Джимми Мёрфи”, — сказал уже Бобби Чарльтон.



К слову, хоть основная часть славы и досталась Мэтту Басби, МЮ чтит память валлийца далеко не только бюстом. Ежегодно самому перспективному молодому игроку команды вручается “Награда Джимми Мёрфи”.





Такие Личности, как Джимми Мёрфи, заставляют любить футбол ещё больше. И дело здесь выходит за рамки клубных симпатий – не уважать таких людей просто невозможно. Весь футбольный мир должен преклониться перед ним за то, что один из величайших клубов в истории спорта номер один, не прекратил своё существование ещё в далёком 1958-ом.



Если футбол для Вас – не пустой звук, поднимите сегодня бокалы в честь юбилея великолепного валлийца. Или хотя бы посмотрите фильм “Юнайтед. Мюнхенская трагедия” с Дэвидом Теннантом в роли Мёрфи.