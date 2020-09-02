Фан-сектор

Читатель Football.ua Виктор Жигулин в рамках проекта Фан-сектор продолжает рассказывать о неожиданных победителях в ведущих европейских чемпионатах.

В cедьмой части цикла материалов о неожиданных чемпионах читатель Football.ua Виктор Жигулин рассказывает об очередных сенсационных триумфаторах.

Ренн – сезон 1964/65



Клуб был основан в 1901 году под названием Stade Rennais, и уже через две недели сыграл первый матч против ФК Ренн (0:6). В 1902 году команда вступила в Союз атлетических спортивных клубов, а в следующем стала участником лиги Бретани, сразу же ее выиграв. В 1904 году клуб объединился с ФК Ренн. В 1908 и 1909 году была выиграна лига Бретани. В 1912 году был открыт стадион, на котором клуб играет и сейчас. С 1915 по 1922 Ренн выигрывал разные турниры, проводившиеся нерегулярно. А в 1922 команда дошла до финала кубка Франции, проиграв 0:2 Ред Стар.

В сезоне 1932/33 Ренн получил право играть в первом чемпионате Франции в Лиге 1. В 1935 году команда снова выходит в финал кубка страны, проиграв 0:3 Марселю. Через два года Ренн покидает Лигу 1, но спустя два года снова в нее возвращается. После второй мировой клуб 8 сезонов поиграл в Лиге 1, и снова отправился в Лигу 2. Сезон 1958/59 он начинал в Лиге 1. Высшим достижением было 4 место в сезоне 1948/49. Только 5 раз из 19 Ренн в итоге финишировал в первой десятке.

Перед началом сезона Ренн возглавил 45-летний Жан Пруфф. Будучи игроком, он 5 сезонов отыграл за Ренн, а в составе Реймса выигрывал чемпионат Франции. Так же на его счету 17 матчей в составе сборной. С 1952 года Жан начал свою тренерскую деятельность. До 1964 года он тренировал 10 команд. Среди них была олимпийская сборная Польши и сборная Габона. Под его руководством бельгийский Стандарт Льеж выигрывал серебро чемпионата. В том же сезоне команда дошла до полуфинала Кубка Чемпионов. В следующем сезоне был добыт титул чемпиона Бельгии. Среди футболистов можно выделить только двоих. 24-летний Клод Дубаэле трижды выигрывал чемпионат Франции в составе Реймса. А 31-летний вратарь Жорж Ламия, пришедший в Ренн перед стартом чемпионата, сыграл 7 матчей в составе сборной Франции и выигрывал чемпионат страны с Ниццей.

К сожалению, не удалось найти результатов кубка Франции ранних стадий. В 1/8 Ренн принимал любительский клуб Олимпик Сен-Квентин, и добыл убедительную победу 10:0. В 1/4 со счетом 5:2 был повержен представитель Лиги 2 Ницца. Только в полуфинале им достался серьезный соперник в лице Сент-Этьена. Но Ренн обыграл его со счетом 3:0. В финале, состоявшегося 23 мая, соперником был Седан. Матч собрал почти 37000 зрителей. Ренн вышел играть в таком составе: Жорж Ламия, Жан-Клод Лаво, Луи Кардиет, Ив Буте, Рене Цедолин, Марсель Лонкле, Жан-Франсуа Пригент, Андре Аскенсио, Даниэль Родижьеро, Клод Дюбеле и Джованни Пеллегрини.

Уже после 15 минут игры Седан выигрывал 2:0. Но под конец первого тайма Аскенсио один мяч отыграл, а на 61-й минуте Родижьеро сравнял счет, установив окончательный результат. Через три дня состоялась переигровка, собравшая почти 27000 зрителей. Ренн играл почти тем же составом. Вместо Цедолина вышел Жан-Пьер Брукато. Первый тайм снова выиграл Седан (1:0). Но в самом начале второй половины игры Родижьеро сравнял счет. На 77-й минуте Лонкле вывел Ренн вперед, а все тот же Родижьеро укрепил преимущество на 86-й минуте. В чемпионате Ренн занял 4 место, всего на 2 очка отстав от бронзы.

В следующем сезоне Ренн дебютировал в Кубке Обладателей Кубков. Но уже в первом раунде уступил чешской Дукле (0:2 на выезде и 0:0 дома). В чемпионате было 6 место, а в кубке страны в третьем матче 1/8 случилось поражение от Реймса, представляющего Лигу 2. В 1971 году Ренн повторит свой кубковый успех.

Войводина – сезон 1965/66



Клуб был основан в 1914 году учениками Великой сербской православной школы. В то время в Нови-Саде, входившего в состав Австро-Венгрии, было три команды: две венгерские и одна еврейская. Власти не одобрили создание сербского клуба, и футболистам приходилось тайно проводить тренировки. Свое название Войводина получила от бывшего герцогства, в состав которого когда-то входил город. Первый матч команда провела 14 мая того же года в деревеньке Ковиле в форме сшитой матерью одного из игроков. Потом клуб фактически не играл, но в 1919 году был восстановлен. На этот раз все было оформлено официально. Вначале третьего десятилетия Войводина объединилась с Омладинацом. В 1924 году команда получила свой стадион, переделанный из бывшего велодрома, построенного в 1888 году. В сезоне 1931/32 Войводина, пройдя квалификацию, впервые приняла участие в чемпионате Югославии, проходившего по кубковой системе. Клуб выбыл на стадии четвертьфинала.

В следующем сезоне чемпионат проходил по стандартной системе, и Войводина, заняв последнее место, понизилась в классе. До Второй Мировой команды в высшем свете больше не было. Летом 1946 года, из-за тяжелого финансового положения, было принято решение объединить три клуба, получившего название Слога. Но в ноябре 1950 года клуб снова становиться Войводиной. Уже в следующем году команда пробивается в финал кубка страны, где проиграла загребскому Динамо. В кампании 1956/57 Войводина заняла второе место в чемпионате. Через два сезона была добыта бронза. По результатам сезона 1960/61 клуб получил право участвовать в Кубке Ярмарок, где дошел до четвертьфинала. В следующей кампании было добыто серебро. В сезоне 1962/63 команда заняла 12 место, лишь на 2 очка оторвавшись от зоны вылета.

Перед сезоном 1964/65 Войводину возглавил 43-летний Бранко Станкович. В бытность игрока он 12 лет выступал за Црвену Звезду, выиграв с ней 4 чемпионата и 3 кубка Югославии. В военное время Бранко играл в чемпионате Сербии за БСК, дважды выиграв этот чемпионат. В его активе 61 матч за сборную и две серебряные медали Олимпийских игр. Тренерской деятельностью он начал заниматься в 1960 году, возглавив Железничар.

Потом была Олимпия из Любляны. Первый сезон под его руководством Войводина завершила на 9 месте. Среди игроков были пять футболистов имеющих опыт игры за сборную Югославии. 25-летний Сильвестр Такач, выступавший в Войводине с 1958 года, сыграл 14 матчей (2 гола). 9 матчей на счету 29-летнего Жарко Николича, игравшего за команду с 1954 года. Две игры сыграл 25-летний Джордже Павлич. По разу в составе сборной отметились 22-летний Джордже Милич и 23-летний Илия Пантелич.

К сожалению, мне нигде не удалось найти хоть какой-то информации о ходе того чемпионата. Скажу только, что с загребским Динамо команда набрала 3 очка (0:0 дома и 2:0 в гостях). С Вележем были добыты те же 3 очка (2:1 дома и 0:0 в гостях). А вот с Риекой и Црвеной Звездой очки были поделены поровну.

М Команда И В Н П Мячи О 1 Войводина 30 17 9 4 53 − 28 43 2 Динамо Загреб 30 13 9 8 49 − 35 35 3 Вележ Мостар 30 14 7 9 48 − 37 35 4 Риека 30 14 5 11 46 − 40 33 5 Црвена Звезда 30 12 7 11 54 − 54 31 6 ОФК 30 10 10 10 58 − 50 30 7 Раднички Ниш 30 10 9 11 44 − 35 29 8 Олимпия Любляна 30 11 7 12 43 − 47 29 9 Сараево 30 10 9 11 40 − 44 29 10 Вардар 30 12 4 14 47 − 44 28 11 Партизан Белград 30 10 8 12 45 − 47 28 12 Железничар Сараево 30 12 8 10 35 − 36 26 13 Хайдук Сплит 30 11 8 11 45 − 37 25 14 Загреб 30 9 7 14 39 − 58 25 15 Раднички Белград 30 7 11 12 32 − 53 25 16 Трешневка 30 6 6 18 41 − 74 13



Все 30 матчей сыграли Такач (лучший бомбардир команды с 13 голами), Пантелич и 20-летний Васа Пушибрк (2 гола). На матч меньше провели Николич (4 гола), 20-летний Владимир Савич (5 голов), 24-летний Ивица Брзич и 28-летний Стеван Секереш (впоследствии сыгравший 7 матчей за сборную). 28 матчей (7 голов) сыграл 22-летний Добровое Тривич – будущий серебряный призер ЧЕ-68 (13 матчей за сборную). На 2 матча меньше в активе 26-летнего Младена Вучинича. 8 голов в 18 матчах забил Павлич.

В следующем сезоне Войводина играла в Кубке Чемпионов. В 1/16 была сломлена австрийская Адмира Ваккер (1:0 на выезде и 0:0 дома). В следующем раунде югославы обменялись домашними победами с испанским Атлетико (3:1 и 0:2). Третий матч состоялся на поле Атлетико. Уже к 10 минуте хозяева вели 2:0, но в итоге в дополнительное время Войводина вырвала победу 3:2. В четвертьфинале югославы уступили шотландскому Селтику (1:0 дома и 0:2 в гостях), пропустив решающий гол на последней минуте матча. В чемпионате клуб занял 4 место.

Селтик – сезон 1966/67



Официально Селтик был основан в ноябре 1887 года ирландскими иммигрантами при католической церкви. Клуб создавался для борьбы с бедностью среди местных ирландцев. Но на эмблеме клубы год основания значиться 1888. Так было решено сделать из-за того что первый матч команда сыграла 28 мая 1888 года, обыграв 5:2 Рейнджерс. Уже в следующем году Селтик вышел в финал кубка Шотландии, а в 1892 году впервые выиграл его. В следующем сезоне команда впервые выиграла и чемпионат страны. Всего за несколько лет существования клуб стал ведущей командой страны.

До 1965 года Селтик 20 раз становился чемпионом страны, 16 раз серебряным призером, и 12 раз бронзовым. В кубке страны было 17 побед и 11 финалов. Так же было две победы в кубке шотландской лиги. Вот только последнее чемпионство было датировано сезоном 1953/54. В том же сезоне был добыт и последний кубок страны. Только кубок шотландской лиги был добыт в 1957 и 1958 годах. В последних 11 сезонах Селтик только 4 раза попадал на пьедестал. В кампании 1962/63 команда дошла до финала кубка Шотландии, что дало право в следующем сезоне стартовать в Кубке Обладателей Кубков. Селтик дошел до полуфинала турнира, где встречался с венгерским МТК. Победив дома 3:0, шотландцы умудрились проиграть в Будапеште 0:4.

31 января 1965 года было официально объявлено о назначении главным тренером команды 42-летнего Джока Стейна, но в команду он пришел в марте, заменив Джимми МакГрори, проработавшего там 20 лет. Карьеру футболиста он провел в Альбион Роверсе и Селтике. В 34 года из-за травмы лодыжки ему пришлось закончить играть в футбол. Сразу же он начал тренировать юношеские и молодежные команды Селтика. В 1960 году Стейн стал главным тренером Данфермлин Атлетика. Клуб он возглавил когда тот находился в зоне вылета, но сумел сохранить прописку в высшем свете.

А уже в следующем сезоне привел команду к довольно неожиданной победе в кубке Шотландии. Это позволило в следующей кампании сыграть в Кубке Кубков, где клуб выбыл в четвертьфинале, уступив венгерской Уйпешт Доже. Этот успех привлек внимание Хиберниана, куда Стейн перебрался в марте 1964 года. Ровно через год он уже тренировал Селтик, возглавив его перед полуфиналом кубка страны. 24 апреля Стейн добыл первый трофей в Селтике, выиграл кубок Шотландии.

Летом Стейн переманил в команду лучшего бомбардира Мазервелла 27-летнего Джо МакБрайда. В сезоне 1965/66 Селтик достиг полуфинала Кубка Кубков, уступив английскому Ливерпулю, и вышли в финал кубка страны, проиграв Рейнджерс. Зато, впервые за 12 лет, было добыто золото чемпионата Шотландии и кубок шотландской лиги. Это чемпионство позволило Селтику взять участие в Кубке Чемпионов 1966/67 годов.

Нужно отметить, что все футболисты команды того сезона родились в радиусе 30 миль от Глазго. Сразу 7 футболистов имели опыт игр за сборную Шотландии. 26-летний Уильям МакНилл сыграл 19 матчей (1 гол). В сезоне 1964/65 его назвали лучшим футболистом Шотландии. Пять матчей сыграл 23-летний Джон Хиггис. По 4 игры провели 22-летний Роберт Мердок (2 гола), и 29-летний Стивен Чалмерс (3 гола). На матч меньше сыграли 22-летний Джимми Джонстон (2 гола), 26-летний Уильям Уоллас, завоевавший с Хартсом кубок шотландской лиги и серебро чемпионата, и 28-летний Роберт Оулд, выигравший с Бирмингемом кубок английской лиги и дошедший до финала Кубка Ярмарок. Так же стоит отметить 36-летнего Ронни Симпсонна, дважды выигрывавшего кубок Англии с Ньюкаслом.

Дебютным соперником Селтика в Кубке Чемпионов стал швейцарский Цюрих. Первый матч 1/16 проходил 28 сентября в Глазго. Селтик вышел играть в таком составе: Ронни Симпсон, Томми Джеммелл, Уильям О´Нилл, Роберт Мердок, Уильям МакНилл, Джон Кларк, Джимми Джонстон, Джо МакБрайд, Стивен Чалмерс, Роберт Оулд, Джон Хьюз. Благодаря голам Джеммелла (61-я минута) и МакБрайда (69-я) хозяева выиграли 2:0. Ответный матч состоялся 5 октября в Цюрихе, и закончился еще более убедительной победой шотландцев 3:0, игравших в таком составе: Ронни Симпсон, Томми Джеммелл, Уильям О´Нилл, Роберт Мердок, Уильям МакНилл, Джон Кларк, Джимми Джонстон, Роберт Леннокс, Стивен Чалмерс, Роберт Оулд, Джон Хьюз. Два гола забил Джеммелл (22-я и 48-я (пен)) и гол Чалмерс (39-я).

29 октября Селтик выиграл кубок шотландской лиги, обыграв 1:0 Рейнджерс, а 7 ноября добыл и кубок Глазго. 30 ноября их ждал первый матч 1/8 против французского Нанта на выезде. Состав Селтика был таким: Рональд Симпсон, Томас Джеммилл, Уильям О´Нилл, Роберт Мердок, Уильям МакНилл, Джон Кларк, Джимми Джонстон, Стивен Чалмерс, Джозеф МакБрайд, Роберт Леннокс, Роберт Оулд. Французы открыли счет на 17-й минуте, но уже через 6 минут Мердок восстановил равновесие. Во втором тайме Леннокс (50-я) и Чалмерс (66-я) забили два гола, принеся победу 3:1. 7 декабря в Глазго состоялся ответный матч. Джонстон на 13-й минуте открыл счет, а на 43-й французы его сравняли. Во втором тайме все те же Чалмерс (56-я) и Леннокс (78-я) снова принесли британцам победу 3:1. Полный состав шотландцев: Ронни Симпсон, Томми Джеммелл, Уильям О´Нилл, Роберт Мердок, Уильям МакНилл, Джон Кларк, Джимми Джонстон, Чарльз Галлагхер, Стивен Чалмерс, Роберт Оулд, Роберт Леннокс.

В четвертьфинале Селтик ждало противостояние с неожиданным чемпионом Югославии Войводиной.

Первый матч состоялся 1 марта в Нови-Саде. Стейн выставил такой состав: Рональд Симпсон, Джеймс Крэйг, Томас Джеммилл, Роберт Мердок, Уильям МакНилл, Джон Кларк, Джимми Джонстон, Роберт Леннокс, Стивен Чалмерс, Роберт Оулд, 11. Джон Хьюз. Матч проходил с заметным преимуществом югославов, даже не смотря на то, что в их составе не было троих основных футболистов. Гости своей игрой показали, что не против увезти нулевую ничью, но на 70-й минуте пропустили гол. Ответный матч состоялся через неделю. Селтик играл почти в том же составе, что и первый матч. Вместо Оулда вышел играть Чарльз Галлахер. На этот раз уже югославы больше думали про оборону своих ворот, но британцам с трудом удавалось проходить грамотно построенную оборону гостей. На 58-й минуте после ошибки вратаря, выронившего мяч, Чалмерс сумел таки протолкнуть мяч в ворота. Решающий гол был забит на 90-й минуте матча. После подачи углового Галлахером, МакНилл вывел шотландцев в полуфинал.

Там их ждала пражская Дукла. Первый матч состоялся 12 апреля в Глазго. Хозяева вышли на поле в таком составе: Рональд Симпсон, Джеймс Крэйг, Томас Джеммилл, Роберт Мердок, Уильям МакНилл, Джон Кларк, Джимми Джонстон, Уильям Уоллас, Стивен Чалмерс, Роберт Оулд, Джон Хьюз. Хозяева продемонстрировали агрессивную игру, но, играя от обороны, гости довольно опасно контратаковали. На 22-й минуте Джонстон открыл счет, но в конце первого тайма гости его сравняли. После перерыва хозяева усилили натиск и фактически не покидали половину поля гостей. Это принесло свои плоды. На 59-й и 65-й минутах Уоллас принес победу 3:1. Ответный матч состоялся 25 апреля. Стейн произвел только одну замену в стартовом составе. Вместо Хьюза играл Леннокс. Благодаря своему вратарю, который неоднократно спасал команду, шотландцы удержали ничью 0:0 и вышли в финал.

29 апреля Селтик выиграл кубок Шотландии, а 6 мая и чемпионат страны. Три основных внутренних трофея были добыты. 25 мая в финале Кубка Чемпионом британцам предстоял матч с итальянским Интером. Фаворитом считались итальянцы. Существует легенда, что тренер Ювентуса Эриберто Эррера перед финалом пригласил Джока Стейна в Турин, чтобы объяснить, как именно обыграть Интер. Но и без этого кельтский тренер знал, чего ожидать. На игру он выставил такой состав: Рональд Симпсон, Джеймс Крэйг, Томас Джеммелл, Роберт Мердок, Уильям МакНилл, Джон Кларк, Джеймс Джонстон, Уильям Уоллес, Стивен Чалмерс, Роберт Оулд, Роберт Леннокс. Первые минуты прошли под диктовку Интера. Уже на 7-й минуте Джеймс Крейг сфолил в штрафной, а легендарный Сандро Маццола реализовал одиннадцатиметровый.

Таким образом, встреча была идеальной для Интера, он мог удерживать мяч на своей половине и периодически проводить контратаки. Как оказалось, итальянцы слишком рано взяли на себя инициативу. Физически хорошо подготовленный Селтик использовал высокое давление, и с каждой минутой шотландцы все больше и больше душили соперника. Интеру удалось продержаться до 63-й минуты. Томми Джеммелл пробил из-за пределов штрафной площади в левую девятку, и итальянский вратарь даже не шелохнулся. А на 84-й минуте Чалмерс забил похожий гол, но на этот раз мяч угодил в левый нижний угол, вратарь также был бессилен. Оставалось шесть минут, чтобы отыграться, но Интер так и не смог ничего сделать. «Это было неизбежно. Рано или поздно Интер должен был заплатить за свою непривлекательную игру», — писала португальская газета Mundo Desportivо.

Селтик в том сезоне выиграл все турниры в которых участвовал. В следующем году он третий раз подряд выиграл чемпионат Шотландии, и кубок шотландской лиги, но уже в первом раунде покинул кубок страны. В Кубке Чемпионов британцы так же выбили в первом раунде. На стадии 1/16 дорогу им перешло киевское Динамо (1:2 в Глазго и 1:1 в Киеве). Джок Стейн тренировал кельтов до 1978 года.

Айнтрахт (Брауншвейг) – сезон 1966/67



Айнтрахт был создан в 1895 году как футбольный и крикетный клуб. Команда быстро стала самой популярной в Северной Германии. В 1900 году клуб был одним из основателей Немецкой футбольной ассоциации. В 1908 и 1913 году Айнтрахт выигрывал чемпионат Северной Германии. При Третьем Рейхе команда играла в Gauliga Niedersachsen, но только три раза смогла выйти в финальный этап. После Второй мировой британские власти приняли решение, что в городе должен существовать только один клуб. В ноябре 1945 года все клубы объединились в один – Брауншвейг. В апреле 1949 года название изменили на Айнтрахт-Брауншвейг.

С 1948 года Айнтрахт начал выступать в Оберлиге Север, но только раз смогла выйти в финальный раунд. С сезона 1963/64 начала свое существование Бундеслига. Айнтрахт попал в первую, где заняли 11 место. Потом были 9 и 10 места. В кубке ФРГ наивысшим достижением был четвертьфинал кампании 1964/65.

Перед стартом дебютной Бундеслиги Айнтрахт возглавил 43-летний Хельмут Йохансен. Карьеру игрока он провел в Санкт-Паули, но военное ранение заставило закончить с футболом в раннем возрасте. С 1950 года он начал свою тренерскую деятельность в Бремерхафере, в 1954 году возглавил Гольштейн Киль, а в 1961 начал тренировать Саарбрюккен. Нигде успехов Хельмут не добился.

Среди футболистов команды можно выделить двоих, имевших опыт выступления за сборную ФРГ. 26-летний Лотар Ульзас сыграл три матча и забил столько же голов, а так же 26-летний Клаус Гервин провел на матч меньше.

Стартовал Айнтрахт с домашней победы 2:0 над Вердером, занявшим 4 место в прошлом чемпионате. А уже во втором туре было выездное поражение 1:2 от прошлогоднего чемпиона Мюнхен 1860. Дальше последовала 6-ти матчевая безпроигрышная серия (2 ничьи), что позволило возглавить турнирную таблицу. Проиграв в 9 туре, Айнтрахт потом обыграл прошлогоднего серебряного призера дортмундскую Боруссию 3:1. После 10 туров клуб занимал первое место, на очко опережая Айнтрахт из Франкфурта и Гамбург. Прошлогодний чемпион шел на предпоследнем месте.

В следующих 7 матчах было набрано 8 очков, но это не помешало после первого круга делить первое место с Гамбургом. На два очка отставала Бавария, которой Айнтрахт проиграл 0:2 в 11 туре. За весь первый круг у команды было 4 ничьи и все со счетом 0:0. На старте второго круга было набрано 10 очков из 16 возможных. После 25 туров отрыв от одноклубников из Франкфурта составлял 2 очка, а от Баварии три. На 4 очка отставал Мюнхен, выдавший шикарный отрезок. Дальше было 6 очков из 10, с победой 5:2 над Баварией. За 4 тура до финиша отрыв от Мюнхена и Айнтрахта составлял 2 очка. Кайзерслаутерн проигрывал 4 очка, а Бавария пять.

В 31 туре случилось поражение 0:3 от аутсайдера Карлсруэ, и одноклубники из Франкфурта по дополнительным показателям выходят на первое место. Мюнхен, сыграв вничью, не смог догнать лидеров. За три тура до конца сразу 7 команд имели шансы стать чемпионом. В 32 туре Айнтрахт добыл победу, а конкуренты посыпались. На чемпионство реально претендовали только трое. Отрыв от Айнтрахта был 2 очка, а от Мюнхена три. В предпоследнем туре оба Айнтрахта свели свои матчи вничью, а Мюнхен выиграл. В последнем туре Айтрахт разгромил 4:1 Нюрнберг и впервые в истории выиграл чемпионат Германии (ФРГ).

М Команда И В Н П Мячи О 1 Айнтрахт (Брауншвейг) 34 17 9 8 49 − 27 43 2 Мюнхен 1860 34 17 7 10 60 − 47 41 3 Боруссия (Дортмунд) 34 15 9 10 70 − 41 39 4 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 34 15 9 10 66 − 49 39 5 Кайзерслаутерн 34 13 12 9 43 − 42 38 6 Бавария 34 16 5 13 62 − 47 37 7 Кёльн 34 14 9 11 48 − 48 37 8 Боруссия (Мёнхенгладбах) 34 12 10 12 70 − 49 34 9 Ганновер 96 34 13 8 13 40 − 46 34 10 Нюрнберг 34 12 10 12 43 − 50 34 11 Дуйсбург 34 10 13 11 40 − 42 33 12 Штутгарт 34 10 13 11 48 − 54 33 13 Карлсруэ 34 11 9 14 54 − 62 31 14 Гамбург 34 10 10 14 37 − 53 30 15 Шальке 04 34 12 6 16 37 − 63 30 16 Вердер 34 10 9 15 49 − 56 29 17 Рот-Вайсс (Эссен) 34 6 13 15 35 − 53 25 18 Фортуна (Дюссельдорф) 34 9 7 18 44 − 66 25



Все 34 матча чемпионата сыграли 23-летний Питер Каак, и 27-летний Юрген Молль, забивший 5 голов. По 33 матча сыграли четыре футболиста. 26-летний Эрих Маас забил 11 голов, 23-летний Герд Саборовски забил 8 голов, а 29-летний Вальтер Шмидт и 27-летний Йоахим Безе голов не забивали. На матч меньше сыграли лучший бомбардир команды (14 голов) Лотар Ульзас, 30-летний Ханс-Георг Дульц (5 голов) и 24-летний Вольтер Хорст, завоевавший впоследствии бронзу на ЧМ-70. 30 матчей провел 29-летний Клаус Майер. Клаус Гервин сыграл 21 игру, забив 4 гола.

В следующем сезоне команда сыграла в Кубке Чемпионов. В 1/16 соперником было албанское Динамо из Тираны, но соперник отказался играть. В следующем раунде соперником был венский Рапид. Проиграв в Вене 0:1 немцы дома взяли реванш 2:0. В четвертьфинале Айнтрахт обменялся домашними победами с Ювентусом. 3:2 в Германии и 1:0 в Италии. При этом этот гол был забит на 88-й минуте с пенальти. Через три недели в Берне состоялся третий матч, в котором Ювентус выиграл 1:0. В чемпионате команда заняла 9 место, а в кубке ФРГ достигла четвертьфинала. В 1973 году клуб на год покинул Бундеслигу. В 1980 году снова на год ее покидает, а в 1985 году покидает ее на долгие годы.

Карл-Маркс-Штадт – сезон 1966/67



Клуб был основан группой студентов в декабре 1899 года под названием Хемницер СК Британия. В августе 1903 года он становится одним из организаторов местной федерации, которая через два года вошла в состав региональной федерации Центральной Германии. До 1933 года команда была одним из лидеров, 15 раз выходя в финальный этап чемпионата Центральной Германии, при этом трижды занимал итоговое второе место. В 1933 году клуб обанкротился и был расформирован. Но в том же году был создан другой Хемницер, взявший себе историю расформированного клуба.

До конца Второй Мировой он выступал в Гаулиге Саксонии. До 1953 года клуб неоднократно менял свои названия, пока не стал Карл-Маркс-Штадтом, в честь переименования города. Через три года команда влилась в более крупный клуб из города – Мотор, получив в название эту приставку. В 1963 году клуб стал СК Карл-Маркс-Штадт, а в 66-м стал просто футбольным клубом. Начиная с 1954 года, команда сыграла восемь сезонов в высшем дивизионе чемпионата ГДР. Высшим достижением было 4 место.

Летом 1963 года команду возглавил 38-летний Хорст Шербаум. В бытность игрока он играл за команды из Лейпцига, сыграв 257 матчей в чемпионате ГДР. В его активе было и пять матчей в составе сборной ГДР. Карл-Маркс-Штадт стал первым в его тренерской карьере. До этого он работал с молодежью в Лейпциге. Среди футболистов выделялись двое. 27-летний Дитер Эрлер сыграл за сборную ГДР 36 матчей (9 голов) и стал чемпионом ГДР в составе Висмута из Ауэ. По итогам 1967 года он будет признан игроком года в ГДР. 23-летний Эберхард Фогель сыграл 8 матчей (4 гола) за сборную ГДР (всего будет 74 игры – 25 голов) и 5 матчей (3 гола) за Олимпийскую сборную, с которой выиграл бронзу ОИ-64 (на ОИ-72 снова выиграет бронзу).

После стартовой ничьи 0:0 с Висмутом из Геры, в первых пяти турах, команда чередовала ничьи с победами. А потом последовали 4 победы, среди которых были 2:1 над бронзовым призером прошлогоднего первенства Локомотивом из Лейпцига и 3:2 над чемпионом Форвертсом. По результатам семи туров команда возглавила турнирную таблицу. В последних 4 матчах первого круга была победа и три ничьи, что позволяло и дальше быть на вершине. На 2 очка отставала Ганза (обыгранная 2:0 в 11 туре), и на три лейпцигский Локомотив.

Взяв потом 5 очков из 6, клуб неожиданно проиграл 0:2 середняку Локомотиву из Штендаля, прервав свою 16-ти матчевую безпроигрышную серию. Дальше были набраны 9 очков в 5 матчах, и за 5 туров до финиша Карл-Маркс-Штадт опережал Локомотив из Лейпцига на 7 очков, а Ганза и Унион проигрывали 9 очков. В следующем туре последовало выездное поражение 1:3 от Форветса. После 23 тура отрыв от Локомотива составлял 6 очков, и только чудо могло лишить команду чемпионства. В 24 туре, 7 мая, на выезде была сломлена Ганза 1:0, что сделало команду недосягаемой для конкурента. В двух ничего не значащих матчах было набрано всего одно очко.

Поз. Команда И В Н П Голы О 1 Карл-Маркс-Штадт (Карл-Маркс-Штадт) 26 14 9 3 39 - 23 37 2 ФК Локомотив (Лейпциг) 26 14 2 10 39 - 32 30 3 Мотор (Цвиккау) 26 9 9 8 41 - 26 27 4 Динамо (Дрезден) 26 11 5 10 35 - 31 27 5 Карл Цейсс (Йена) 26 11 5 10 31 - 29 27 6 ФК Унион (Берлин) 26 9 9 8 33 - 35 27 7 Локомотив (Штендаль) 26 11 5 10 39 - 44 27 8 Форвертс (Берлин) 26 10 6 10 43 - 34 26 9 Висмут (Ауэ) 26 11 4 11 45 - 43 26 10 Ганза (Росток) 26 9 8 9 27 - 27 26 11 Галлешер Хеми (Галле) 26 11 4 11 38 - 41 26 12 Хеми (Лейпциг) 26 9 7 10 35 - 38 25 13 Динамо (Берлин) 26 6 9 11 28 - 40 21 14 Висмут (Гера) 26 4 4 18 27 - 57 12



Все 26 матчей сыграли пять футболистов. 28-летний Манфред Хамбек, 26-летние Эберхард Шустер (7 голов) и Питер Мюллер, 24-летний Фриц Файстер и 22-летний Йоахим Поссельт (4 гола). По 24 игры провели 27-летний Альбрехт Мюллер (1 гол) и Фогель (5 голов). Лучший бомбардир команды 24-летний Рольф Штайнманн забил свои 10 голов в 23 матчах. По 21 матчу на счету 20-летнего Манфреда Линеманна (7 голов) и Эрлера (5 голов).

В следующем сезоне Карл-Маркс-Штадт попробовал свои силы в Кубке Чемпионов, но уже в первом раунде уступил бельгийскому Андерлехту (1:3 дома и 1:2 в гостях). В чемпионате было занято 6 место, после чего клуб финишировал в основном во второй части таблицы.

Продолжение следует…

Виктор Жигулин, читатель Football.ua