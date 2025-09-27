ЧМ-2015 (U20)

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату світу U-20, який відбудеться 27 вересня, розпочавшись о 23:00.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2025 U-20 у Чилі зустрінуться збірні Південної Кореї і України.

СУБОТА, 27 ВЕРЕСНЯ, 23:00. ЕСТАДІО ЕЛІАС ФІГЕРОА БРАНДЕР, ВАЛЬПАРАЇСО (ЧИЛІ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЕЙЛОР ЕРРЕРА (КОСТА-РИКА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Фіналіст (Південна Корея) і переможець (Україна) чемпіонату світу-2019 U-20 сьогодні ввечері паралельно з матчем Японія — Єгипет відкриють цьогорічний розіграш турніру. На минулий мундіаль у 2023 році українці вийти не зуміли, тоді як південнокорейцям удалося продемонструвати гідний результат, фінішувавши четвертими.

Вдруге поспіль Південна Корея кваліфікувалася на чемпіонат світу U-20 досягнувши півфіналу Кубка Азії (12-разовий переможець, востаннє — у 2012-му). Як і в 2023 році, у 2025-му південнокорейці під керівництвом Чанвона Лі зупинилися за крок до вирішального поєдинку відповідного турніру внаслідок поразки у серії пенальті.

Україна на чемпіонат світу U-20 повернулася за рахунок виходу зі своєї групи Євро-2024 U-19, в якій підопічні Дмитра Михайленка фінішували другими, обігравши тільки підсумкового лідера квартету (Італія, 3:2), тоді як із Північної Ірландією й Норвегією очки були поділені (обидва матчі — 0:0). Із півфіналу плей-оф українців вибили французи (0:1).

Головний тренер української збірної описав сьогоднішнього суперника наступним чином: "Вони намагаються грати в інтенсивний вертикальний футбол, при цьому активно насичуючи штрафний майданчик суперника. Південнокорейці роблять багато флангових передач, і при цьому вони дуже дисципліновані". Здобуття трьох очок сьогодні значним чином наблизить Україну до її мінімальної мети — виходу з групи.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Дмитра Михайленка. Так, на перемогу України можна поставити з коефіцієнтом 2.11, тоді як потенційний успіх Південної Кореї оцінюється показником 3.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.35.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Воротарі: Станіслав Ванівський (Сталь Жешув, Польща), Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія), Маркіян Бакус (ЛНЗ Черкаси).

Захисники: Кирило Дігтярь, Даніель Вернаттус (обидва — Металіст Харків), Микола Киричок (Карпати Львів), Владислав Кисіль (Понферрадіна, Іспанія), Максим Мельниченко (Полісся Житомир), Максим Деркач (Тукумc 2000, Латвія), Олексій Гусєв (Кудрівка).

Півзахисники: Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Данило Кревсун (Борусія Дортмунд, Німеччина), Артур Шах (Карпати Львів), Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), Данііл Ващенко (Олександрія), Матвій Панченко (Металіст 1925 Харків), Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія), Віталій Катрич (Інгулець Петрове), Ярослав Караман (Полісся Житомир).

Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Олександр Пищур (ЕТО, Угорщина).

ЦІКАВІ ФАКТИ

Для Південної Кореї ця участь у чемпіонаті світу U-20 буде 17-ю з 24-х можливих, а для незалежної України — п'ятою з 15-ти (лідером є Бразилія з показником 20/24).

Воротар збірної України Владислав Крапивцов із двома з чотирьох "сухими" матчами потрапив до офіційної символічної команди Євро-2024 U-19.

Нападник збірної Південної Кореї Тхе-вон Кім із чотирма голами в п'яти матчах поділив першу сходинку списку найкращих бомбардирів Кубка Азії-2025 U-20.

Тільки двоє південнокорейців (нападники Мьонгджун Кім — Йонг Генк і Тхе-вон Кім — Портімоненсе) виступають у закордонних клубах, тоді як українців таких аж дев'ятеро (21 гравець у заявках).

Порталом transfermarkt склад збірної Південної Кореї оцінюється в 2,68 млн євро (найдорожчий — захисник Шін Мінха, 0,4 млн), а української національної команди — у 6,83 млн (Геннадій Синчук, 2 млн).

Головний тренер збірної України Дмитро Михайленко як наймолодший (майже 18 років) на той момент у збірній СРСР гравець брав участь у ЧС-1991 і здобув разом із нею "бронзу", відзначившись одним голом у п'яти матчах.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА