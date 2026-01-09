Німеччина

Нові трансфери франкфуртського Айнтрахта почали себе виправдовувати з першої появи на полі, проте у шаленій кінцівці втримати три очки не вдалося.

Матч-відкриття 16-го туру Бундесліги між Айнтрахтом Франкфурт та Боруссією Дортмунд завершився яскравою нічиєю — 3:3. Команди влаштували справжній трилер із голами на будь-який смак та драматичною розв’язкою в компенсований час.

Першими відзначилися гості: на 10-й хвилині Максиміліан Баєр вивів Боруссію Дортмунд уперед. Господарі швидко відігралися — Кан Узун реалізував пенальті.

У другому таймі, незважаючи на гол Нмечі на користь "джмелів", нові трансфери Айнтрахта почали давати результат. Юнес Ебнуталіб після передачі Калімуендо зрівняв рахунок, а на 90+2-й хвилині колишній гравець Дортмунда Махмуд Дауд, який вийшов на заміну, здавалося, приніс франкфуртцям перемогу.

Проте вже на 90+6-й Карні Чуквуемека врятував Боруссію Дортмунд від поразки, встановивши остаточний рахунок. У підсумку — бойова нічия 3:3.

Айнтрахт Франкфурт — Боруссія Дортмунд 3:3

Голи: Узун, 22 (пен), Ебнуталіб, 71, Дауд, 90+2 - Баєр, 10, Нмеча, 68, Чуквуемека, 90+6

Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Крістенсен, Кох, Теат (Коллінз, 83) — Кнауфф (Гетце, 77), Ларссон, Гойлунн (Дауд, 77), Браун — Доан, Узун (Калімуендо-Муїнга, 63) — Ебнуталіб

Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле (Джан, 76), Антон, Шлоттербек — Р'єрсон, Забітцер, Нмеча, Свенссон — Баєр (Адеємі, 75), Брандт (Чуквуемека, 87) — Гірассі (Сілва, 66)

Попередження: Теат, Браун, Калімуендо-Муїнга — Антон, Зюле, Джан