Італія

"Лілії" зміцнили центр поля.

Фіорентина оформила перехід півзахисника Аталанти Марко Брешіаніні. Про це повідомляє офіційний сайт «лілій».

Зазначається, що «богиня» віддала італійця в оренду до кінця поточного сезону. Угода передбачає опцію викупу та обов'язковий викуп у разі виконання певних умов.



Центральний півзахисник виступатиме у новій команді під 4-м номером.

Цього сезону Марко Брешіаніні відіграв за Аталанту в чемпіонаті Італії девʼять матчів та забив один гол.