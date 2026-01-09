"Лілії" зміцнили центр поля.
Марко Брешіаніні, Getty images
09 січня 2026, 22:55
Фіорентина оформила перехід півзахисника Аталанти Марко Брешіаніні. Про це повідомляє офіційний сайт «лілій».
Зазначається, що «богиня» віддала італійця в оренду до кінця поточного сезону. Угода передбачає опцію викупу та обов'язковий викуп у разі виконання певних умов.
Центральний півзахисник виступатиме у новій команді під 4-м номером.
Цього сезону Марко Брешіаніні відіграв за Аталанту в чемпіонаті Італії девʼять матчів та забив один гол.