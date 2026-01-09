Англія

Єгипетський форвард зосереджений на виступах за команду, тоді як можливий відхід Бобба залишається актуальним.

Нападник Манчестер Сіті Омар Мармуш не планує змінювати клуб під час поточного зимового трансферного вікна, навіть після приєднання до команди Антуана Семеньйо. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, ситуація навколо єгипетського футболіста наразі спокійна, а сам 26-річний гравець зосереджений на роботі в складі "містян" та не розглядає варіанти з відходом у січні.

Водночас зазначається, що 22-річний вінгер Оскар Бобб, про можливий трансфер якого повідомлялося ще у грудні, все ще може залишити клуб.

У поточному сезоні Мармуш провів за Манчестер Сіті 15 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол, віддав 1 результативну передачу та загалом провів на полі 389 хвилин. Його трансфер з франкфуртського Айнтрахта рік потому коштував команді Гвардіоли 75 мільйонів євро.