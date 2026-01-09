Господарі турніру не дозволили камерунцям завдати жодного удару у площину своїх воріт, заслужено пробившись до наступного раунду плей-оф.
Гравці збірної Марокко, x.com/CAF_Online
09 січня 2026, 23:06
Збірна Марокко вийшла до півфіналу Кубка африканських націй-2025, обігравши Камерун у чвертьфінальному матчі з рахунком 2:0. Поєдинок відбувся в Рабаті та пройшов під повним контролем господарів турніру.
Рахунок у середині першого тайму відкрив Браїм Діас, який на 26-й хвилині відзначився своїм п’ятим голом на турнірі. Марокканці продовжували тиснути після перерви й не дозволили супернику створити жодного удару в площину воріт.
Остаточно зняв питання щодо переможця Ісмаель Сайбарі, який на 74-й хвилині подвоїв перевагу Марокко. Камерун так і не зумів нав’язати реальну боротьбу.
У півфіналі КАН-2025 збірна Марокко зіграє з переможцем пари Алжир — Нігерія.
Камерун - Марокко 0:2
Голи: Браїм Діас, 26, Сайбарі, 74