Господарі турніру не дозволили камерунцям завдати жодного удару у площину своїх воріт, заслужено пробившись до наступного раунду плей-оф.

Збірна Марокко вийшла до півфіналу Кубка африканських націй-2025, обігравши Камерун у чвертьфінальному матчі з рахунком 2:0. Поєдинок відбувся в Рабаті та пройшов під повним контролем господарів турніру.

Рахунок у середині першого тайму відкрив Браїм Діас, який на 26-й хвилині відзначився своїм п’ятим голом на турнірі. Марокканці продовжували тиснути після перерви й не дозволили супернику створити жодного удару в площину воріт.

Остаточно зняв питання щодо переможця Ісмаель Сайбарі, який на 74-й хвилині подвоїв перевагу Марокко. Камерун так і не зумів нав’язати реальну боротьбу.

У півфіналі КАН-2025 збірна Марокко зіграє з переможцем пари Алжир — Нігерія.

Камерун - Марокко 0:2

Голи: Браїм Діас, 26, Сайбарі, 74