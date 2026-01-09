Іспанія

Переговори з данським захисником триватимуть найближчими тижнями.

Барселона має намір домовитися про продовження контракту з центральним захисником Андреасом Крістенсеном ще на один сезон. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, каталонський клуб уже визначився з планом щодо нового договору, а переговори між сторонами щодо фінансових умов угоди продовжаться найближчими тижнями.

Поточний контракт 29-річного футболіста чинний до літа 2026 року.

У нинішньому сезоні Крістенсен провів за Барселону 17 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та отримав одну жовту картку. Загальний ігровий час данського захисника становить 515 хвилин.