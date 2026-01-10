Іспанія

Жирона серед клубів, які стежать за ситуацією навколо молодого опорника.

Барселона може відпустити центрального півзахисника Марка Берналя в оренду вже під час поточного трансферного вікна, щоб гравець мав змогу регулярно виходити на поле. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, до ситуації з 18-річним опорником придивляються одразу кілька клубів, серед яких і Жирона. Остаточне рішення щодо майбутнього футболіста в каталонському клубі ще не ухвалене.

У поточному сезоні Берналь провів за Барселону 11 матчів у всіх турнірах, віддав одну результативну передачу, отримав дві жовті картки та зіграв 215 хвилин.

За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 10 мільйонів євро.