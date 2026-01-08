Завершилася 1414 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 СБУ розслідує можливу протиправну діяльність на території монастиря УПЦ МП "Голосіївська пустинь". Йдеться про інформацію від журналістів "Слідства.Інфо". За їхніми даними, у Києві працює підпільна школа.

🔸 Україна, Франція та Велика Британія підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні.

🔸 Держави-члени Коаліції охочих та Україна підписали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру після закінчення війни. Текст цього документа було погоджено із США.

🔸 США судитимуть екіпаж захопленого нафтового танкера, на борту якого були громадяни рф — заявила речниця Білого дому. Вона нагадала, що у США видали ордер на арешт судна, який, за її словами, поширюється і на екіпаж, який тепер можуть доставити до США і притягнути до відповідальності

🔸 Зеленський припустив, що війна може завершитися у наступні півроку. Про це він сказав під час церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Євросоюзу. За словами президента, нині перемовини досягли "нового рівня інтенсивності"

🔸 Зеленський про мирні переговори: "Поки що росія крутить носом, але партнери в нас достатньо сильні, деякі з них особливо, і можуть ніс відкрутити, якщо захочуть".

🔸 Терміни напрацювання змін до виборчого законодавства залежать від перебігу мирних перемовин — Зеленський. Передусім йдеться про 20 пунктів плану, у разі референдуму, саме його б виносили на голосування. Водночас Зеленський зауважив, що все розглядається у комплексі: разом із пунктами мирного плану є і гарантії безпеки від Вашингтона. Також тут важливий економічний блок і робота Свириденко, Зеленського, міністра економіки та американської переговорної групи.

"Я думаю, якщо ми все це встигнемо у січні, то, напевно, лютий може бути таким робочим місяцем щодо змін у законодавстві", — зазначив Зеленський "Американці точно ведуть перемовини з росіянами, проговорюють різні варіанти", — розповів президент

🔸 Бійці ГУР провели операцію на Запорізькому напрямку, проникнувши в тил окупантів біля Каховського водосховища.

🔸 Спецоперацію провели у грудні 2025 року. У ході бойового виходу воєнні розвідники ліквідували двох російських окупантів, двох — поранили, а ще двох — взяли в полон.

🔸 У полоні росіяни надали інформацію щодо місць перебування російських офіцерів, позицій артилерії, операторів БпЛА, районів зосередження особового складу, техніки та складів з боєприпасами

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 255 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів, застосували дві ракети й скинули 66 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для уражень 2353 дронів-камікадзе та здійснили 2363 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 64 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік населених пунктів Вільча, Тернова й Кутьківка, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку агресор 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська, п’ять боєзіткнень залишаються незавершеними.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове. Три боєзіткнення тривають.

П’ять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Сіверська та у бік Пазено.
Дев’ять ворожих атак відбили наші оборонці в районах Васюківки, Міньківки, Часового Яру та у бік Бондарного на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку росіяни 19 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 72 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Федорівка, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 165 окупантів, із них 128 – безповоротно. Також українські воїни знищили два танки, три бойові броньовані машини, вісім одиниць автомобільної техніки, 39 БпЛА, також уразили пункт управління БпЛА та сім укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Степове, Вишневе, Вербове, Красногірське, Рибне та Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 37 бойових зіткнень, ворог намагався просунутись в районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Варварівка, Зелене, Гуляйполе та Білогір’я. Вісім боєзіткнень точаться дотепер.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив чотири атаки в бік Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник двічі безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

На решті напрямків – без особливих змін.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Виступ Президента на церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Європейського Союзу:

"Дуже дякую!

Пане Президенте, Нікосе, дякую за сьогоднішній візит, за запрошення і нашу розмову!

Насамперед я хочу сказати, що ми вдячні Данії за її головування. І ми поважаємо її територіальну цілісність і суверенітет. Ми також вітаємо початок головування Кіпру. І ми поважаємо його територіальну цілісність і суверенітет. Ми – Україна, і просимо поважати нашу територіальну цілісність і суверенітет.

І, шановний пане Президенте – Нікосе, Урсуло, Антоніу, наші друзі, дякуємо за сьогоднішню зустріч!

Дорога Має!

Президенти та Ваші Високоповажності!

Мені приємно бути тут саме тоді, коли Кіпр починає своє головування в Раді Європейського Союзу. І ми всі покладаємо великі сподівання на це головування.

Для України цей момент є справді дуже значущим – так само, як і для Кіпру, держави-члена, котра, на жаль, залишається розділеною, але прагне до тривалого миру й посідає повноправне місце у Європі. І країни, яка, можливо, і менша за розміром, проте має рівне право голосу у європейських інституціях. Це багато говорить про те, якою є насправді Європа – про те, що кожна нація важлива й кожна вільна країна у Європі заслуговує на право бути частиною нашого спільного європейського дому. Саме завдяки цьому Європа залишається стабільною та мирною.

Україна також заслуговує на це – на право бути рівноправною частиною нашого спільного європейського дому. І ми сподіваємося, що ваше головування буде продуктивним і допоможе нам просунутися вперед на цьому шляху.

Ми з Нікосом сьогодні обговорили це. Дуже важливо, що Україна входить до пріоритетів кіпрського головування. І ми вдячні за слова Президента про те, що нашою метою має бути одночасне відкриття переговорних кластерів у період вашого головування і для України, і, безумовно, для наших друзів – Молдови. І це амбітна й позитивна мета.

І під час вашого головування ми сподіваємося побачити початок реалізації 90-мільярдного пакета підтримки для України – фінансування, яке зміцнить нашу стійкість, а разом із нею – і стійкість усієї Європи. І дякуємо вам іще раз, Урсуло, дякуємо, Антоніу, за вашу підтримку та всім європейським лідерам за це рішення, дуже важливе рішення – як урятувати Україну, а це означає – як урятувати Європу. Нам потрібен практичний механізм, завдяки якому ці кошти реально допоможуть Україні. Цей механізм, звісно, не має спричиняти проблем, а має зменшувати виклики, з якими ми вже зіткнулися. І ми робимо все необхідне з нашого боку в переговорному процесі та очікуємо, що до України не висуватимуться додаткові чи надмірні вимоги.

Водночас із початком головування Кіпру мирні переговори вийшли на новий рівень інтенсивності. Ми дуже, дуже активно працюємо: Україна, наші європейські партнери і, звісно, Сполучені Штати та всі учасники нашої Коаліції охочих – від Канади до Японії, від Євросоюзу до Австралії. І є ймовірність – на що ми щиро сподіваємося, – що ця війна може закінчитися під час вашого головування. І, звісно, лише за умови, що на агресора буде чинитися достатній тиск.

І ми всі розуміємо, як закінчуються такі війни, як ця – загарбницька війна росії проти України, проти наших людей, наших дітей. І коли тиск стає достатньо сильним, щоб виснажити джерело війни, настає мир. Цей тиск зараз є, і ЄС відіграє ключову роль у його підтримці. І я дякую вам за вашу готовність допомагати. Санкції проти росії, підтримка України, спільне зміцнення нашої оборони – усе це, безумовно, працює заради миру. І ми обговорили – на рівні ЄС, у межах Коаліції охочих і нашої двосторонньої роботи з Кіпром – необхідність посилення санкцій. Готується новий пакет. І здійснюється багато кроків для боротьби з тіньовим флотом росії, і це спрацює. Кожен долар, який втрачає росія, – це долар, який не підживлює агресора.

Надзвичайно важливо, щоб ми й надалі отримували однакову підтримку з усіх частин Європи – як для нашої оборони, так і для нашої дипломатії. Саме тому ваша підтримка для нас важлива – ваш нещодавній візит до України, пане Президенте, і єдність, яку ми демонструємо зараз, на початку головування Кіпру.

Цього року свою ефективність має також довести одна з нових європейських ініціатив, дуже важлива, – інструмент SAFE. Якщо він буде успішним, Європа стане сильнішою. І багато в чому це залежить від вашого головування, пане Президенте. І ми сподіваємося, що разом із вами – з Кіпром та з кожною країною Євросоюзу – ми зможемо, безумовно, плідно працювати.

Бажаю дуже успішного головування. Щиро сподіваюся, що за ці місяці Європа, звісно, стане сильнішою і що люди на всьому нашому континенті відчують, що завтрашній день може бути безпечнішим, стабільнішим і кращим, ніж сьогодні. Я також щиро вірю, що разом ми можемо посприяти реалізації однієї з найважливіших гарантій миру та безпеки для нашої країни та для всієї Європи – членства України у Європейському Союзі.

Дуже дякую".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!