Виступ Президента на церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Європейського Союзу:

"Дуже дякую!

Пане Президенте, Нікосе, дякую за сьогоднішній візит, за запрошення і нашу розмову!

Насамперед я хочу сказати, що ми вдячні Данії за її головування. І ми поважаємо її територіальну цілісність і суверенітет. Ми також вітаємо початок головування Кіпру. І ми поважаємо його територіальну цілісність і суверенітет. Ми – Україна, і просимо поважати нашу територіальну цілісність і суверенітет.

І, шановний пане Президенте – Нікосе, Урсуло, Антоніу, наші друзі, дякуємо за сьогоднішню зустріч!

Дорога Має!

Президенти та Ваші Високоповажності!

Мені приємно бути тут саме тоді, коли Кіпр починає своє головування в Раді Європейського Союзу. І ми всі покладаємо великі сподівання на це головування.

Для України цей момент є справді дуже значущим – так само, як і для Кіпру, держави-члена, котра, на жаль, залишається розділеною, але прагне до тривалого миру й посідає повноправне місце у Європі. І країни, яка, можливо, і менша за розміром, проте має рівне право голосу у європейських інституціях. Це багато говорить про те, якою є насправді Європа – про те, що кожна нація важлива й кожна вільна країна у Європі заслуговує на право бути частиною нашого спільного європейського дому. Саме завдяки цьому Європа залишається стабільною та мирною.

Україна також заслуговує на це – на право бути рівноправною частиною нашого спільного європейського дому. І ми сподіваємося, що ваше головування буде продуктивним і допоможе нам просунутися вперед на цьому шляху.

Ми з Нікосом сьогодні обговорили це. Дуже важливо, що Україна входить до пріоритетів кіпрського головування. І ми вдячні за слова Президента про те, що нашою метою має бути одночасне відкриття переговорних кластерів у період вашого головування і для України, і, безумовно, для наших друзів – Молдови. І це амбітна й позитивна мета.

І під час вашого головування ми сподіваємося побачити початок реалізації 90-мільярдного пакета підтримки для України – фінансування, яке зміцнить нашу стійкість, а разом із нею – і стійкість усієї Європи. І дякуємо вам іще раз, Урсуло, дякуємо, Антоніу, за вашу підтримку та всім європейським лідерам за це рішення, дуже важливе рішення – як урятувати Україну, а це означає – як урятувати Європу. Нам потрібен практичний механізм, завдяки якому ці кошти реально допоможуть Україні. Цей механізм, звісно, не має спричиняти проблем, а має зменшувати виклики, з якими ми вже зіткнулися. І ми робимо все необхідне з нашого боку в переговорному процесі та очікуємо, що до України не висуватимуться додаткові чи надмірні вимоги.

Водночас із початком головування Кіпру мирні переговори вийшли на новий рівень інтенсивності. Ми дуже, дуже активно працюємо: Україна, наші європейські партнери і, звісно, Сполучені Штати та всі учасники нашої Коаліції охочих – від Канади до Японії, від Євросоюзу до Австралії. І є ймовірність – на що ми щиро сподіваємося, – що ця війна може закінчитися під час вашого головування. І, звісно, лише за умови, що на агресора буде чинитися достатній тиск.

І ми всі розуміємо, як закінчуються такі війни, як ця – загарбницька війна росії проти України, проти наших людей, наших дітей. І коли тиск стає достатньо сильним, щоб виснажити джерело війни, настає мир. Цей тиск зараз є, і ЄС відіграє ключову роль у його підтримці. І я дякую вам за вашу готовність допомагати. Санкції проти росії, підтримка України, спільне зміцнення нашої оборони – усе це, безумовно, працює заради миру. І ми обговорили – на рівні ЄС, у межах Коаліції охочих і нашої двосторонньої роботи з Кіпром – необхідність посилення санкцій. Готується новий пакет. І здійснюється багато кроків для боротьби з тіньовим флотом росії, і це спрацює. Кожен долар, який втрачає росія, – це долар, який не підживлює агресора.

Надзвичайно важливо, щоб ми й надалі отримували однакову підтримку з усіх частин Європи – як для нашої оборони, так і для нашої дипломатії. Саме тому ваша підтримка для нас важлива – ваш нещодавній візит до України, пане Президенте, і єдність, яку ми демонструємо зараз, на початку головування Кіпру.

Цього року свою ефективність має також довести одна з нових європейських ініціатив, дуже важлива, – інструмент SAFE. Якщо він буде успішним, Європа стане сильнішою. І багато в чому це залежить від вашого головування, пане Президенте. І ми сподіваємося, що разом із вами – з Кіпром та з кожною країною Євросоюзу – ми зможемо, безумовно, плідно працювати.

Бажаю дуже успішного головування. Щиро сподіваюся, що за ці місяці Європа, звісно, стане сильнішою і що люди на всьому нашому континенті відчують, що завтрашній день може бути безпечнішим, стабільнішим і кращим, ніж сьогодні. Я також щиро вірю, що разом ми можемо посприяти реалізації однієї з найважливіших гарантій миру та безпеки для нашої країни та для всієї Європи – членства України у Європейському Союзі.

Дуже дякую".