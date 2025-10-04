Україна

Команда Дмитра Михайленка продовжує свій шлях на юнацькому мундіалі.

Юнацька збірна України U-20 здобула перемогу у третьому турі групового етапу чемпіонату світу в Чилі, обігравши Парагвай з рахунком 2:1.

Перший тайм завершився без забитих м’ячів, однак одразу після перерви Максим Деркач, щойно з’явившись на полі, відкрив рахунок. На 69-й хвилині Міно Амарілья зрівняв результат, проте вирішальне слово залишилося за Україною — Матвій Пономаренко ефектним ударом із-за меж штрафного майданчика приніс синьо-жовтим перемогу.

Україна набрала 7 очок і посіла перше місце у групі B, випередивши Парагвай за додатковими показниками. Команда вийшла до плей-оф юнацького чемпіонату світу та продовжить боротьбу за медалі.

Україна U-20 — Парагвай U-20 2:1

Голи: Деркач, 46, Пономаренко, 80 — Міно, 69

СТАТИСТИКА МАТЧУ

Джерело: FotMob