19-річний Ноа Адекоя приєднався до мерсисайдців на правах вільного агента.
Ноа Адекоя, Ліверпуль
08 січня 2026, 09:27
Ліверпуль офіційно оголосив про підписання перспективного центрального захисника Ноа Адекої.
19-річний футболіст поповнив склад англійського гранда після того, як на початку листопада 2025 року залишив систему Бернлі та перебував у статусі вільного агента.
Адекоя має подвійне громадянство — англійське та нігерійське, а на міжнародному рівні раніше захищав кольори збірної Нігерії U-20.
У клубі розраховують, що молодий оборонець зможе поступово адаптуватися до вимог першої команди та посилити конкуренцію в захисті.
