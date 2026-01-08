Англія

19-річний Ноа Адекоя приєднався до мерсисайдців на правах вільного агента.

Ліверпуль офіційно оголосив про підписання перспективного центрального захисника Ноа Адекої.

19-річний футболіст поповнив склад англійського гранда після того, як на початку листопада 2025 року залишив систему Бернлі та перебував у статусі вільного агента.

Адекоя має подвійне громадянство — англійське та нігерійське, а на міжнародному рівні раніше захищав кольори збірної Нігерії U-20.

У клубі розраховують, що молодий оборонець зможе поступово адаптуватися до вимог першої команди та посилити конкуренцію в захисті.

