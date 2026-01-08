Італія

Команда йде в зоні Ліги чемпіонів УЄФА.

Туринський Ювентус у цьому сезоні змінив головного тренера вже наприкінці жовтня й запросив до співпраці відомого італійського фахівця Лучано Спаллетті.

Згадуючи негативний досвід останніх призначень на цю посаду, керівництво "зебр" вирішило дати 66-річному фахівцю контракт лише до завершення поточної кампанії.

Наразі Спаллетті виграв дев’ять із 14 зустрічей, із яких його команда програла лише в одній — проти Наполі в чемпіонаті (1:2).

У підсумку, на внутрішній арені Юве йде четвертим, що загалом відповідає головному завданню на сезон — потрапити до Ліги чемпіонів УЄФА.

А отже й роботою Спаллетті керівництво туринців задоволено, і в такому випадку чому б не продовжити контракт до 2028 року?

Щодо цього найближчими тижнями буде розмова з агентами головного тренера.