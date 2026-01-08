Італія

Ще влітку гравця хотів отримати Наполі.

Італійський центральний півзахисник Марко Брешіаніні під час літньої трансферної кампанії був однією з цілей Наполі, і бергамаська Аталанта викупила його контракт у Фрозіноне за 10 млн євро з попередньою орендою саме для того, щоб заробити додаткові кошти на рівному місці.

Проте тоді перехід 25-річного виконавця так і не стався, а за "Богиню" в першій частині сезону він відіграв усього 220 хвилин у 12 матчах та забив один гол.

У підсумку, незадоволеними залишись усі: футболіст намагається залишити клуб уже взимку, а Аталанта начебто не надто цьому й противиться.

Тим паче, коли на обрії з’явилась Фіорентина з пропозицією оренди з правом викупу за 12 млн євро.

Ця можливість для "фіолетових" стане зобов’язанням, якщо вони збережуть місце в "еліті" за підсумками сезону.

У такому випадку буде активовано контракт гравця до 2030 року.