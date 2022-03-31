Франция

Легендарний в минулому футболіст висловився щодо форварда ПСЖ.

Екс-футболіст ПСЖ, Барселони та Мілану Роналдіньо прокоментував майбутнє Кіліана Мбаппе, контракт якого добігає кінця влітку.

Бразилець вважає, що той факт, що Мбаппе, Неймар та Мессі в одній команді — велике свято для футболу.

"Я думаю, що він залишиться в клубі. Атакувальна трійка ПСЖ робить дійсно вражаючі речі. Тим не менш, в футболі все може змінитись в одну мить.

Я не можу радити нічого Мбаппе щодо продовження кар'єри. Він сам має все визначити для себе.

Неймар, Мессі та Мбаппе в одній команді — це те, що дійсно хочуть бачити всі вболівальники футболу", — наводить слова Роналдіньо AS.

Нагадаємо, що не так давно бразилець святкував свій день народження.

На Football.ua є відео всіх голів Роналдіньо в Лізі чемпіонів.