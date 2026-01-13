Франція

Новий договір іспанця буде розрахований до 2029 року.

Півзахисник ПСЖ Фабіан Руїс продовжить виступати у складі французького гранда у найближчі роки. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво парижан перебуває на фінальній стадії переговорів щодо нового контракту для 29-річного іспанця, який буде розрахований до літа 2029 року.

Нагадаємо, Фабіан виступає за ПСЖ з літа 2022 року. Цього сезону він провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав три гольові передачі.

