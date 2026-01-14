Франція

Контракт розрахований до червня 2028 року.

Нант на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Бохума Ібраїмою Сіссоко.

Угода з 28-річним малійцем розрахована до літа 2028 року. За даними ЗМІ, сума трансферу становила близько двох мільйонів євро.

Зазначимо, що Ібраїма вже виступав у Франції у складі Страсбуру та Бресту, кольори яких він захищав з 2016 по 2024 рік.

Нинішнього сезону Сіссоко провів вісім матчів, у яких забив три м'ячі.

Після 17 турів Нант набрав 14 очок і посідає 16 місце у турнірній таблиці Ліги 1.