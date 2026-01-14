Контракт розрахований до червня 2028 року.
Ібраїма Сіссоко, ФК Нант
14 січня 2026, 20:18
Нант на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Бохума Ібраїмою Сіссоко.
Угода з 28-річним малійцем розрахована до літа 2028 року. За даними ЗМІ, сума трансферу становила близько двох мільйонів євро.
Зазначимо, що Ібраїма вже виступав у Франції у складі Страсбуру та Бресту, кольори яких він захищав з 2016 по 2024 рік.
Нинішнього сезону Сіссоко провів вісім матчів, у яких забив три м'ячі.
Після 17 турів Нант набрав 14 очок і посідає 16 місце у турнірній таблиці Ліги 1.