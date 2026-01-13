У матчі 1/16 фіналу Кубка Франції ФК Париж здобув несподівану перемогу над Парі Сен-Жермен у столичному дербі 0:1.

Єдиний гол зустрічі на 74-й хвилині забив Жонатан Іконе після точного пасу Ілана Кеббала, що дозволило гостям вирвати перемогу на полі фаворита.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Париж у рамках 1/16 Кубка Франції:

ПСЖ — ФК Париж* 0:1
Гол: Іконе, 74