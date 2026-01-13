Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Франції, який відбувся 12 січня 2025 року.
ПСЖ - ФК Париж, Getty Images
13 січня 2026, 11:00
У матчі 1/16 фіналу Кубка Франції ФК Париж здобув несподівану перемогу над Парі Сен-Жермен у столичному дербі 0:1.
Єдиний гол зустрічі на 74-й хвилині забив Жонатан Іконе після точного пасу Ілана Кеббала, що дозволило гостям вирвати перемогу на полі фаворита.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Париж у рамках 1/16 Кубка Франції:
ПСЖ — ФК Париж* 0:1
Гол: Іконе, 74