Франція

Колишній захисник ПСЖ, Ліверпуля та збірної Франції попрощався з великим футболом у 35 років.

Колишній захисник збірної Франції, ПСЖ і Ліверпуля Мамаду Сако офіційно завершив професійну футбольну кар’єру. Про це повідомляє французьке видання RMC Sport.

35-річний футболіст оголосив про своє рішення у понеділок на стадіоні Парк де Пренс перед матчем Кубка Франції між ПСЖ та ФК Париж, який завершився поразкою команди Луїса Енріке.

Сако є вихованцем паризького клубу та увійшов в історію Ліги 1 як наймолодший капітан чемпіонату. Капітанську пов’язку він отримав у віці 17 років і 8 місяців у 2007 році. Загалом у складі ПСЖ захисник провів 201 матч.

Після виступів у Франції кар’єра Сако продовжилася в Англії, де він захищав кольори Ліверпуля та Крістал Пелас. Згодом він повернувся до Франції, підписавши контракт з Монпельє, однак у листопаді 2023 року угоду було розірвано через конфлікт з головним тренером Мішелем Тер-Закаряном.

У складі національної збірної Франції Сако провів 29 матчів. Найбільш пам’ятним епізодом його міжнародної кар’єри став матч-відповідь плей-оф відбору до чемпіонату світу 2014 року проти України. Після поразки в Києві з рахунком 0:2 саме дубль Сако в Парижі допоміг французам здобути перемогу 3:0 та вийти на Мундіаль.