Франція

Переможцем престижної нагороди став наставник Лілля Бруно Женезіо.

Авторитетне французьке видання France Football визначило переможця в номінації найкращий тренер країни 2025 року. Про це повідомляє L’Equipe.

Найкращим фахівцем року став головний тренер Лілля Бруно Женезіо, який упевнено виграв голосування, випередивши на 17 очок Режіса Ле Бріса із Сандерленда. Третє місце посіла Соня Бомпастор, яка очолює жіночу команду Челсі.

🇫🇷🧠 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Lille coach Bruno Genesio was named as the BEST French coach of 2025 by France Football. 🥇👏



He finished 17 points above Sunderland coach Regis Le Bris. pic.twitter.com/ezlNaznTH4 — EuroFoot (@eurofootcom) January 14, 2026

Женезіо працює з Ліллем із літа 2024 року. У минулому сезоні його команда фінішувала на п’ятому місці в Лізі 1, а в поточному чемпіонаті продовжують боротьбу за високі позиції — після 17 турів команда йде четвертою, відстаючи від лідера Ланса на вісім очок.

Загалом під керівництвом Бруно Женезіо Лілль провів 78 матчів, у яких здобув 40 перемог, зазнав 22 поразок та 12 разів зіграв унічию. Вирішальним фактором у голосуванні також став успішний виступ клубу в Лізі чемпіонів.