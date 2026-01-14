Переможцем престижної нагороди став наставник Лілля Бруно Женезіо.
Бруно Женезіо, getty images
14 січня 2026, 10:00
Авторитетне французьке видання France Football визначило переможця в номінації найкращий тренер країни 2025 року. Про це повідомляє L’Equipe.
Найкращим фахівцем року став головний тренер Лілля Бруно Женезіо, який упевнено виграв голосування, випередивши на 17 очок Режіса Ле Бріса із Сандерленда. Третє місце посіла Соня Бомпастор, яка очолює жіночу команду Челсі.
Женезіо працює з Ліллем із літа 2024 року. У минулому сезоні його команда фінішувала на п’ятому місці в Лізі 1, а в поточному чемпіонаті продовжують боротьбу за високі позиції — після 17 турів команда йде четвертою, відстаючи від лідера Ланса на вісім очок.
Загалом під керівництвом Бруно Женезіо Лілль провів 78 матчів, у яких здобув 40 перемог, зазнав 22 поразок та 12 разів зіграв унічию. Вирішальним фактором у голосуванні також став успішний виступ клубу в Лізі чемпіонів.