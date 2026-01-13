Франція

Українець поділився своїми емоціями після поразки від Парижа.

Захисник ПСЖ Ілля Забарний прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/16 фіналу Кубку Франції проти Парижа (0:1).

"ПСЖ завжди ставить перед собою максимальні завдання, тому виліт із Кубку – це серйозний удар для нас. Зрозуміло, що такі поразки важко приймати, але це частина футболу. Ми повинні зробити висновки, розібрати помилки та йти далі.

Зараз важливо відновитися та бути готовими викластися на сто відсотків уже у п'ятницю. Попереду ще багато матчів, тому ми можемо переключитися на наступну гру і продовжувати працювати", — наводить слова Забарного прес-служба клубу.

Свій наступний матч ПСЖ проведе проти Лілля у Лізі 1 – гра відбудеться 16 січня, о 22:00.