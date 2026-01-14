Тео Барішич підписав контракт із Рієкою до 2030 року.
Тео Барішич, пресслужба ФК Рієка
14 січня 2026, 14:46
Французький Ліон офіційно повідомив про трансфер флангового захисника Тео Барішича до хорватської Рієки. Відповідна інформація з’явилася на офіційних ресурсах обох клубів.
21-річний футболіст підписав довгостроковий контракт із Рієкою, який діятиме до 2030 року. За даними сторін, сума переходу становить 400 тисяч євро, а Ліон також отримає 12,5% від можливого майбутнього перепродажу гравця.
У поточному сезоні Барішич мав обмежену ігрову практику у складі французького клубу — він провів лише 21 хвилину в матчі Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів.
Тео Барішич народився у Франції та перебував у структурі Ліона з 2017 року. Водночас захисник має хорватське походження та виступає з паспортом Хорватії, що й стало важливим чинником у його переході до клубу з Рієки.