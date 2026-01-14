Франція

Тео Барішич підписав контракт із Рієкою до 2030 року.

Французький Ліон офіційно повідомив про трансфер флангового захисника Тео Барішича до хорватської Рієки. Відповідна інформація з’явилася на офіційних ресурсах обох клубів.

21-річний футболіст підписав довгостроковий контракт із Рієкою, який діятиме до 2030 року. За даними сторін, сума переходу становить 400 тисяч євро, а Ліон також отримає 12,5% від можливого майбутнього перепродажу гравця.

Formé à l’OL, Téo Barisic poursuit son parcours à Rijeka 🇭🇷

Le club lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière 🤝 — Olympique Lyonnais (@OL) January 14, 2026

У поточному сезоні Барішич мав обмежену ігрову практику у складі французького клубу — він провів лише 21 хвилину в матчі Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів.

Тео Барішич народився у Франції та перебував у структурі Ліона з 2017 року. Водночас захисник має хорватське походження та виступає з паспортом Хорватії, що й стало важливим чинником у його переході до клубу з Рієки.