Аргентинський півзахисник Челсі роздумує про своє майбутнє після зміни тренера.
Енцо Фернандес, Getty Images
15 січня 2026, 14:49
Півзахисник Челсі Енцо Фернандес опинився в полі зору ПСЖ, повідомляє L'Equipe.
Паризький клуб вніс його до списку потенційних трансферних цілей, хоча наразі зимовий перехід не планується.
Аргентинець почуває невпевненість у своєму майбутньому в лондонській команді після звільнення тренера Енцо Марески. Контракт Фернандеса з Челсі розрахований до 2032 року, а в поточному сезоні АПЛ він відзначився шістьма голами та однією результативною передачею у 20 матчах.
Раніше інтерес до аргентинця приписували Реалу. Мадридці навіть надсилали скаутів дивитись за лідером Челсі.