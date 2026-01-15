Франція

Аргентинський півзахисник Челсі роздумує про своє майбутнє після зміни тренера.

Півзахисник Челсі Енцо Фернандес опинився в полі зору ПСЖ, повідомляє L'Equipe.

Паризький клуб вніс його до списку потенційних трансферних цілей, хоча наразі зимовий перехід не планується.

Аргентинець почуває невпевненість у своєму майбутньому в лондонській команді після звільнення тренера Енцо Марески. Контракт Фернандеса з Челсі розрахований до 2032 року, а в поточному сезоні АПЛ він відзначився шістьма голами та однією результативною передачею у 20 матчах.

Раніше інтерес до аргентинця приписували Реалу. Мадридці навіть надсилали скаутів дивитись за лідером Челсі.