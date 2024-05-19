Франція

Форвард не потрапив до заявки команди.

Сьогодні, 19 травня, відбудеться заключний тур Ліги 1. Зокрема, достроковий чемпіон Франції ПСЖ гостюватиме у Меца.

Як стало відомо із заявки ПСЖ, точно не зіграє в цьому матчі Кіліан Мбаппе, для якого це була б остання гра у футболці парижан.

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The Parisian squad for the last match of the season in Ligue 1! 👊#FCMPSG | #Ligue1 pic.twitter.com/75xaJcXLqt — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 19, 2024

Нагадаємо, раніше Мбаппе оголосив про свій відхід з ПСЖ. Він виступає за парижан із 2018 року. На його рахунку 306 матчів, 255 голів та 108 асистів.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе визнаний найкращим гравцем у Лізі 1 за версією футболістів та тренерів Франції.