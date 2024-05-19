Форвард не потрапив до заявки команди.
Кіліан Мбаппе, gettyimages
19 травня 2024, 14:15
Сьогодні, 19 травня, відбудеться заключний тур Ліги 1. Зокрема, достроковий чемпіон Франції ПСЖ гостюватиме у Меца.
Як стало відомо із заявки ПСЖ, точно не зіграє в цьому матчі Кіліан Мбаппе, для якого це була б остання гра у футболці парижан.
Нагадаємо, раніше Мбаппе оголосив про свій відхід з ПСЖ. Він виступає за парижан із 2018 року. На його рахунку 306 матчів, 255 голів та 108 асистів.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе визнаний найкращим гравцем у Лізі 1 за версією футболістів та тренерів Франції.