Сьогодні, 19 травня, відбудеться заключний тур Ліги 1. Зокрема, достроковий чемпіон Франції ПСЖ гостюватиме у Меца.

Як стало відомо із заявки ПСЖ, точно не зіграє в цьому матчі Кіліан Мбаппе, для якого це була б остання гра у футболці парижан.

Нагадаємо, раніше Мбаппе оголосив про свій відхід з ПСЖ. Він виступає за парижан із 2018 року. На його рахунку 306 матчів, 255 голів та 108 асистів.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе визнаний найкращим гравцем у Лізі 1 за версією футболістів та тренерів Франції.