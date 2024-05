Сьогодні, 19 травня, відбудеться заключний тур Ліги 1. Зокрема, достроковий чемпіон Франції ПСЖ гостюватиме у Меца.

Як стало відомо із заявки ПСЖ, точно не зіграє в цьому матчі Кіліан Мбаппе, для якого це була б остання гра у футболці парижан.

🗒️🆗



The Parisian squad for the last match of the season in Ligue 1! 👊#FCMPSG | #Ligue1 pic.twitter.com/75xaJcXLqt