Молодий нападник із Малі має досвід виступів у єврокубках.

Нант офіційно оголосив про підписання угоди з австрійським Штурмом щодо оренди 20-річного нападника Амаді Камари. Угода передбачає опцію викупу гравця після завершення сезону.

Амаді Камара зробив свої перші кроки у професійному футболі в Австрії, де минулого сезону провів 21 матч, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. Крім того, він має досвід виступів у Лізі чемпіонів та Лізі конференцій у складі Штурма.

Уродженець Малі, який представляє національну збірну країни з вересня минулого року, приєднується до Нанта, де йому дісталася футболка з номером 14.