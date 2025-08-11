Франція

Французький клуб планує трансфер досвідченого захисника Ньюкасла, контракт якого спливає через рік.

Монако розглядає можливість підписання правого захисника Ньюкасла Кірана Тріпп’єра, повідомляє Sky Sports.

Представники Ліги 1 зацікавлені у трансфері 34-річного англійця та зважують подальші кроки у цьому напрямку.

У Ньюкаслі не горять бажанням відпускати Тріпп’єра, який є лідером команди Едді Гау. Водночас контракт футболіста діє лише до літа 2026 року, що може вплинути на позицію клубу у переговорах.

Тріпп’єр виступає за Ньюкасл з січня 2022 року, коли перейшов з мадридського Атлетіко. За цей час він провів за "сорок" понад 123 матчі, забив 4 голи та віддав 25 асистів.