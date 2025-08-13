Франція

Голкіпер має стати наступником Люка Шевальє.

Як повідомляє Foot Mercato, Лілль веде активні переговори з турецьким клубом Еюпспор щодо трансферу воротаря Берке Озера. Сума угоди становитиме близько 4,5 мільйона євро плюс 500 тисяч євро у вигляді бонусів.

Берке Озер стане наступником Люка Шевальє, який нещодавно перейшов до ПСЖ. Воротар незабаром має прибути до Франції для проходження медичного огляду.

У минулому сезоні Озер провів 65 матчів за Еюпспор у всіх турнірах, пропустив 74 голи та 26 разів зберіг ворота "сухими".