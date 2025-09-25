Екстренера Шахтаря усунено після матчу з ПСЖ.
Роберто Де Дзербі, getty images
25 вересня 2025, 15:07
Наставник Марселя Роберто Де Дзербі пропустить найближчий матч чемпіонату Франції проти Страсбура через вилучення в поєдинку з ПСЖ. Окрім цього, італієць отримав ще одне умовне покарання — ще один матч дискваліфікації у разі повторного порушення.
Де Дзербі, який раніше очолював Шахтар, отримав дві жовті картки наприкінці зустрічі з ПСЖ. Причиною стало його емоційне реагування на фол Ашрафа Хакімі проти П’єра-Емеріка Обамеянга.
"За вимогу покарати гравця ПСЖ він спочатку отримав жовту картку. Але це його не заспокоїло. Тренер Марселя продовжив протестувати, що змусило Жерома Брісара показати йому червону", — повідомляє джерело.
Нагадаємо, що Марсель здобув мінімальну перемогу над ПСЖ з рахунком 1:0.